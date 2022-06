Pelerinajul de la Şumuleu Ciuc - Secretar ungar de stat: Pelerinajul ecvestru organizat de Rusalii este un simbol al solidarităţii naţionale

Bucureşti/Odorheiu Secuiesc, joi, 2 iunie 2022 (MTI) - Pelerinajul ecvestru organizat de Rusalii nu este doar o reînviere a tradiţiilor hipice din Ungaria şi din Ţinutul Secuiesc, ci şi un simbol al solidarităţii naţionale, a declarat Árpád János Potápi, secretar ungar de stat responsabil pentru politici naţionale, care, la fel ca în anii precedenţi, s-a alăturat grupului care păstrează tradiţia şi a pornit în şa alături de aceştia în pelerinaj spre Şumuleu Ciuc.

Politicianul a subliniat că, acum, după pandemie, toată lumea poate veni fără nicio restricţie în Transilvania şi în Ţinutul Secuiesc, şi poate participa la pelerinajul de Rusalii de la Şumuleu Ciuc, care va fi sărbătoarea solidarităţii naţionale deoarece, anul acesta, coincide cu Ziua Solidarităţii Naţionale.

Participanţii la cea de-a 5-a ediţie a pelerinajului ecvestru vor contribui la transmiterea mesajelor de rugăciune şi a mesajelor acelor persoane care nu vor putea participa fizic, dar vor fi prezenţi spiritual la pelerinajul de la Şumuleu Ciuc, care în acest an este organizat sub motto-ul “Pax et Bonum – Pace şi Bunătate”. Mesajele de rugăciune sosite din Bazinul Carpatic şi din diaspora maghiară din întreaga lume au fost adunate de Secretariatul de Stat pentru Politici Naţionale din Ungaria.

“Cel mai mare lucru pe care l-am realizat în ultimii 12 ani, şi poate cel mai important rezultat, este că am consolidat sentimentul de solidaritate naţională”, a explicat secretarul de stat.

Tibor Kolozsvári, organizatorul pelerinajului ecvestru, a declarat pentru agenţia ungară de presă MTI că panglicile de rugăciune au fost create în timpul pandemiei de coronavirus, când prezenţa fizică nu era permisă sau era limitată. Pelerinajul ecvestru nu a fost suspendat nici în aceste condiţii, iar câţiva călăreţi au dus la Şumuleu Ciuc mesajele de rugăciune ale credincioşilor şi ale comunităţilor rămase acasă, scrise pe câte o panglică.

Potrivit lui Tibor Kolozsvári, popularitatea crescândă a pelerinajului ecvestru se datorează faptului că mişcarea ecvestră din Ţinutul Secuiesc este în expansiune. Peste tot există echipe mari de echitaţie, tot mai mulţi copii practică acest sport şi din ce în ce mai multe persoane susţin sporturile ecvestre.

În cadrul Forumului Ecvestru din Transilvania, care a avut loc în luna martie, secretarul ungar de stat responsabil pentru politici naţionale a subliniat că, în Transilvania, există aproximativ 80 de asociaţii de echitaţie şi practic toate beneficiază de sprijin din partea Guvernului ungar. În cea de-a doua fază a programului ecvestru, Ungaria alocă 120-150 de milioane de forinţi (aproximativ 300 000-380 000 euro).