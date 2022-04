Orbán: Munca şi forţa de muncă calificată au viitor în Ungaria

Budapesta, luni, 25 aprilie 2022 (MTI) - Munca şi forţa de muncă calificată au viitor în Ungaria. Cine are cunoştinţe, o meserie şi curajul să le folosească nu are de ce să se teamă nici în cele mai grele vremuri, a subliniat Viktor Orbán, prim-ministrul Ungariei, luni, la deschiderea celei de-a 15-a ediţii a Festivalului Stelele Profesiei (Szakma Sztár Fesztivál) de la Budapesta.

Premierul a declarat că, recent, formarea duală a fost extinsă, pregătirea profesională a devenit mai viabilă, au fost înfiinţate centre de formare profesională şi un sistem de burse pentru elevii din şcolile profesionale. S-au făcut paşi importanţi în direcţia digitalizării, iar Guvernul ungar oferă acces gratuit la primele două meserii sau calificări.

Ca urmare a acestor măsuri, 250 000 de persoane studiază în prezent în Ungaria în şcoli profesionale, cererea de lucrători calificaţi este în creştere, iar antreprenoriatul devine tot mai popular şi mai profitabil, a declarat prim-ministrul.

Acesta a amintit că este pentru a opta oară când este prezent la acest eveniment şi întotdeauna a încurajat participanţii să creadă că, “în Ungaria, există viitor pentru muncă şi în special pentru munca calificată”.

Două sfaturi bune sintetizează de ce merită să înveţi o meserie: ceea ce merită făcut, merită făcut bine, iar dacă eşti bun la ceva, trebuie să ceri şi preţul, a explicat premierul. Acesta a mai afirmat că viaţa a dovedit că munca de calitate este cea mai sigură sursă de trai şi aşa va fi şi în viitor.

Politicianul a atras atenţia asupra faptului că poate părea nedrept că “abia ne-am revenit” din pandemia de coronavirus şi deja avem un război în vecinătatea noastră. În loc să “dăm vina pe circumstanţe”, mai bine să ne asigurăm că “cine are cunoştinţe, are o meserie şi curajul necesar să le folosească nu are de ce să se teamă nici în cele mai grele vremuri”.

Adresându-se tinerilor, prim-ministrul le-a spus că au apărut noi fabrici, noi centre de producţie şi toate acestea “contează pe munca voastră”. Se vor acorda scutiri de taxe tinerilor care îşi încep cariera, dar şi companiilor “care vă angajează”, sprijinim întemeierea familiilor, crearea căminelor, construirea şi renovarea caselor, a enumerat premierul ungar.

Acesta a mai declarat că cei care doresc să trăiască din munca lor, în Ungaria vor avea un loc de muncă, o casă şi un mediu sigur pentru a-şi creşte copiii în cea mai frumoasă ţară din lume. “Nu veţi primi o ofertă mai bună din nicio altă ţară”, a adăugat politicianul.

Camera de Comerţ şi Industrie a Ungariei, în cooperare cu Camera Agricolă Naţională din Ungaria, organizează în perioada 25-27 aprilie, cea de-a 15-a ediţie a Festivalului Stelele Profesiei (Szakma Sztár Fesztivál), în cadrul căruia se va desfăşura finala naţională a Concursului Cel mai bun elev al profesiei şi a Concursului naţional de studii profesionale.