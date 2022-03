Preşedintele-director general al OTP: Nimic nu a justificat amploarea scăderii preţului acţiunilor OTP

Budapesta, vineri, 4 martie 2022 (MTI) - De la izbucnirea războiului, în Ucraina depozitele OTP Bank au înregistrat o creştere de 4%, iar în Rusia de 11%, clienţii au încredere în bancă şi nu există nicio justificare pentru scăderea preţului acţiunilor OTP Bank, a spus Sándor Csányi, preşedintele-director general OTP Bank Nyrt., într-o conferinţă de presă susţinută vineri, la Budapesta.

Sándor Csányi a subliniat că impactul pe care afacerile din Ucraina şi Rusia l-au avut asupra rezultatelor băncii ar fi putut justifica o scădere de maximum 15% faţă de valoarea anterioară a acţiunilor băncii, care a fost de 18 000 de forinţi.

La încheierea zilei de joi, valoarea unei acţiuni era cotată la 11 000 de forinţi, dar marţi, preţul acestuia a scăzut şi sub 10 000 de forinţi.

“Sper că în ultimele zile nu micii investitori au fost cei care şi-au vândut acţiunile, pentru că jucătorii mai mari de pe piaţă îşi vor putea compensa mai uşor pierderile”, a spus Sándor Csányi. Acesta şi-a exprimat încrederea că revenirea de joi a preţului acţiunilor va continua, chiar dacă preţul nu va ajunge prea curând la nivelul de 18 000 de forinţi.

Pentru 2022, instituţia financiară bancară urmăreşte o continuare a creşterii organice, care se referă, de exemplu, la România; se estimează că volumul creditelor se va extinde cu aproximativ 10% într-un mediu de creştere a ratei dobânzilor, cu stabilizarea marjelor, a menţionat preşedintele-director general.

În aceste “vremuri tulburi”, când într-o ţară vecină se ucide şi se aruncă bombe, în 42 dintre cele 80 de sucursale din Ucraina ale băncii, deservirea clienţilor este neîntreruptă. Angajaţii merg la lucru, deşi nu sunt obligaţi să facă asta, a relatat Csányi.

Preşedintele-director general a specificat că OTP Bank are planuri pe termen lung în ambele state implicate în război.

Întrebat de presă, Sándor Csányi a spus că “există situaţii în care s-ar gândi la retragerea de pe piaţa din Rusia, însă deocamdată nu vrem să provocăm pierderi investitorilor. De exemplu, nu ne-am asuma riscul ca din cauza lipsei de lichidităţi să trebuiască să trimitem sute de milioane de dolari pe piaţa rusească, a adăugat acesta.

Vorbind despre profitul net de 497 de miliarde de forinţi al grupului, înregistrat în 2021 şi care a reprezentat un record, preşedintele-director general a evidenţiat doi factori: creşterea cu 23% a profitului operaţional şi reducerea “drastică” a nivelului rezervelor.

Directorul general adjunct, László Bencsik, a vorbit despre rezultatele de anul trecut ale Grupului OTP, şi a atras atenţia asupra faptului că ponderea creditelor neperformante scade de la an la an, în 2021 a fost de 5,3%, în timp ce cu un an mai devreme a fost de 5,7%.

Bencsik a amintit că volumul total al creditelor a crescut cu 15%, iar cu acest rezultat, OTP a revenit la nivelul la care s-a aflat înainte de pandemie.