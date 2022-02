Summit UE - Viktor Orbán: Nu vom permite nimănui să implice Ungaria în acest război

Budapesta, vineri, 25 februarie 2022 (MTI) - Am condamnat cu toţii acţiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei şi am decis să impunem sancţiuni în mod unitar, a declarat Viktor Orbán într-o postare publicată pe pagina sa de socializare vineri dimineaţa, după summit-ul UE de la Bruxelles. "Am spus clar că vom apăra interesele naţionale ale Ungariei şi nu vom permite nimănui să implice Ungaria în acest război", a precizat el.

Premierul ungar a spus că participanţii la summit au fost de acord că războiul nu poate fi o soluţie pentru nicio situaţie de conflict. El a subliniat că sancţiunile adoptate în mod unitar nu afectează domeniul energetic, prin urmare aprovizionarea cu energie a Ungariei şi a celorlalte state membre ale Uniunii este garantată, în ciuda sancţiunilor. Viktor Orbán a relatat că s-a decis creşterea sumelor alocate pentru securitatea ţărilor vecine cu Ucraina, printre care şi Ungaria, “şi că trebuie să cheltuim mai mulţi bani pentru apărarea Flancului estic”. Premierul a precizat că participanţii la summit au convenit că este nevoie de un comportament responsabil, declaraţiile pripite şi iresponsabile nu pot decât să înrăutăţească situaţia şi să pună în pericol securitatea europenilor. Orbán a menţionat că discuţiile continuă în cadrul NATO.