Viktor Orbán: Gyurcsány şi Bajnai doresc să se reîntoarcă la guvernare (partea a 2-a)

În discursul său despre starea naţiunii, Viktor Orbán a explicat, sâmbătă, că din cauza faptului că nu au reuşit să schimbe politica externă a UE, au dezvoltat modelul ungar: ţara este membră NATO şi a UE, menţinând în acelaşi timp o relaţie politică şi economică echilibrată cu Rusia. Politicianul a calificat recenta sa vizită la Moscova o misiune de pace, deoarece, în opinia sa, trebuie spartă gheaţa în relaţia încremenită pentru a se pregăti calea negocierilor. "Ungaria nu are spărgător de gheaţă cu propulsie nucleară, dar totuşi avem târnăcop şi, uneori, o fisură este suficientă pentru a lăsa să iasă la suprafaţă gândirea lucidă", a explicat acesta.

Vorbind despre securitatea ţării, premierul a declarat că întotdeauna trebuie să existe o zonă suficient de lată şi de adâncă între Ungaria şi Rusia. Independenţa şi viabilitatea Ucrainei sunt şi interesele directe ale Ungariei, a spus acesta.

Viktor Orbán a mai vorbit şi despre faptul că Ungaria sprijină dezvoltarea capacităţilor militare europene şi a forţei comune de apărare.

Avem nevoie de propria noastră armată naţională pentru că niciunul dintre aliaţii noştri nu îşi va risca pielea pentru Ungaria, în locul ungurilor, a explicat premierul. “De la Clint Eastwood ştim că, dacă există în apropiere o armă, este mai bine ca noi să o avem în mână”, a afirmat Orbán.

Avem bani şi, dacă putem continua guvernarea, vor mai fi, a explicat premierul. Acesta a anunţat că într-o economie bazată pe muncă, banii vor veni din muncă. Dacă impozitele sunt scăzute, veniturile cresc, oamenii cumpără şi investesc, deci merită să lucrezi.

Viktor Orbán a vorbit şi despre dezvoltarea industriei medicale datorită căreia “astăzi producem ceea ce avem nevoie sau, poate, în timpul unei noi epidemii”, a declarat acesta oferind ca exemple: măştile, aparatele pentru ventilaţie mecanică şi instrumentele medicale.

Premierul a scos în evidenţă fabrica de vaccinuri de la Debrecen, aflată în construcţie, care va putea intra în funcţiune la sfârşitul anului 2022. “Garantăm că industria medicală şi farmaceutică din Ungaria, dacă va fi nevoie, va putea întâmpina complet înarmată noile epidemii”, a explicat politicianul.

Vorbind despre criza migraţiei, Viktor Orbán a declarat că, zilnic, sute de oameni încearcă să intre cu forţa în Ungaria. Anul trecut, un total de 122 000, iar în ianuarie a acestui an deja peste 12 000 au încercat să treacă graniţa.

Acesta a adăugat că, până acum, Ungaria a cheltuit peste 600 de miliarde de forinţi (1,68 miliarde euro) pentru a-şi proteja graniţele. El a subliniat că liniile de apărare ungare vor exista pe frontiere atâta timp cât actualul guvern va fi la putere.

Viktor Orbán a explicat în felul următor: “Dacă îi lăsăm pe birocraţii de la Bruxelles, susţinătorii emigranţilor, să-i ajute la guvernare pe ridicolii, dar în acelaşi timp periculoşii actori ai Show-lui Gyurcsány, atunci graniţele se vor deschide. Iar odată ce li se permite să intre, nu mai există cale de întoarcere. Va fi aici o societate deschisă de pe urma căreia până şi nepoţii noştri vor suferi, dacă cumva vor mai fi aici”.

Viktor Orbán a făcut referire la Bruxelles şi la Ungaria, care văd diferit tradiţia valoroasă a Europei, se gândesc diferit la viitorul naţiunilor, iar acum şi cu privire la familie. Ba mai mult, gândesc diferit şi despre structura binară a societăţii bazată pe femei şi bărbaţi, şi astfel, şi despre viitorul copiilor noştri.

Acesta a punctat că, la acest capitol, nu vor ceda. În data de 3 aprilie vor apăra copiii prin referendum. “Tatăl este bărbat, mama este femeie, iar copiii noştri să fie lăsaţi în pace”, a declarat Orbán.

Potrivit premierului, adâncul diferendelor dintre Bruxelles şi Ungaria este că “noi am trăit într-un mod complet diferit” sfârşitul Războiului Rece faţă de ţările occidentale care nu au fost ocupate de sovietici, inclusiv America. Ei nu au trăit într-o dictatură, “noi însă am trăit în ea” şi “nu am primit libertatea, ci am luptat pentru ea”, a precizat Viktor Orbán.

Războiul Rece a fost câştigat de polonezi, de cehi, de unguri, de germani, de bulgari, de români, de estonieni, de letoni şi de lituanieni. “Noi ştim că anticomunismul şi ideea naţională au învins Războiul Rece prin refacerea statelor naţionale. Pe de altă parte, ei consideră că democraţia lor liberală a învins comunismul. În mintea lor, nici acum, nici atunci, nu statele naţionale se aflau în centrul atenţiei, ci lumea globalizată, aşa că, sincer, eroul lor este György Soros, a mai afirmat, în discursul său despre starea naţiunii, Viktor Orbán.