Péter Szijjártó a primit Ordinul Prieteniei de la ministrul de externe al Rusiei

Budapesta, joi, 30 decembrie 2021 (MTI) - Pentru realizările aduse la dezvoltarea relaţiilor bilaterale, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, a fost distins, la Moscova, de ministrul Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, cu Ordinul Prieteniei.

Într-o postare publicată, joi, pe pagina oficială de socializare a politicianului de la Budapesta, acesta a scris că este mândru de faptul că, în ciuda evoluţiilor globale şi regionale extrem de nefavorabile din ultimii ani, în paralel cu obligaţiile care revin Ungariei faţă de aliaţi, au reuşit menţinerea cooperării cu Moscova, bazată pe încredere reciprocă, în concordanţă cu interesele naţionale.

Péter Szijjártó s-a exprimat astfel: “Dacă nu am fi făcut eforturi pentru a realiza acest lucru, dacă nu am fi urmat, în ultimii ani, o politică externă bazată pe interesul naţional, acum am fi avut mai puţin succes în lupta împotriva pandemiei şi împotriva crizei energetice din Europa. În primăvară, am reuşit să grăbim campania de vaccinare cu vaccinurile Sputnik, iar acordul de achiziţionare a gazelor naturale, semnat la sfârşitul lunii septembrie, garantează securitatea energetică a Ungariei”.

Acesta a mai subliniat că Guvernul ungar duce o politică externă deschisă şi onestă. “Facem acelaşi lucru pe care îl declarăm, spre deosebire de prietenii noştri care, în paralel cu criticile verbale, fac imense afaceri cu Rusia, în Rusia”, a mai adăugat şeful diplomaţiei ungare.

Ordinul Prieteniei este cea mai înaltă distincţie pe care o poate primi un cetăţean străin. Distincţia a fost acordată, până în prezent, unor personalităţi precum: fostul secretar general al ONU, Ban Ki-moon, fostul secretar de stat american, Rex Tillerson, sau fostul premier canadian, Jean Chrétien. Fondat în 1994, premiul este acordat de preşedintele Federaţiei Ruse cetăţenilor străini în baza realizărilor pentru cooperarea reciprocă dintre naţiuni.