Preşedintele Comitetului Olimpic din Ungaria: Pentru Ungaria urmează Jocurile Olimpice de iarnă, probabil cu cele mai bune rezultate

Budapesta, marţi, 21 decembrie 2021 (MTI) - Potrivit lui Krisztián Kulcsár, preşedintele Comitetului Olimpic Ungar (MOB), urmează Jocurile Olimpice de iarnă, probabil cu cele mai bune rezultate de până acum din punctul de vedere al Ungariei, care vor avea loc anul viitor, în luna februarie, la Beijing. În acelaşi timp, atrage atenţia că există şanse pentru medalii în ramuri sportive în care deseori apar surprize.

Preşedintele MOB a declarat pentru agenţia ungară de presă MTI că accentul se va pune, în primul rând, pe sporturile pe gheaţă, însă vor fi şi participanţi din Ungaria la sporturile pe zăpadă.

“Şansele şi speranţele se referă la patinaj viteză pe pistă scurtă, nu întâmplător, deoarece văd exact ce îmi dă motive de optimism. Sperăm foarte mult să putem vedea că estimările preliminare se vor împlini, însă trebuie să fim foarte precauţi pentru că în acest sport, prin natura sa, deseori sunt răsturnări de situaţie, surprizele sunt obişnuite”, a declarat preşedintele MOB. Acesta a mai adăugat că, din punct de vedere organizatoric, situaţia este dificilă, deoarece China “este practic închisă ermetic”, astfel informaţiile despre modul de organizare sunt foarte filtrate şi acest lucru afectează toate Comitetele Naţionale Olimpice.

“Ne aflăm deja în situaţia în care Comitetul Olimpic Internaţional (CIO) a înfiinţat o comisie specială de lucru pentru a analiza cum vor ajunge delegaţiile la Beijing. Dar vom rezolva problema şi vom fi acolo, şi nu am nicio îndoială că China va putea găzdui jocurile şi va îndeplini toate aşteptările solicitate de CIO”, a mai afirmat Krisztián Kulcsár.

Evaluând activitatea Comitetului Olimpic Ungar din anul 2021, preşedintele a spus că, în luna ianuarie, existau încă multe îndoieli cu privire la Jocurile Olimpice de vară de la Tokyo, era imposibil de prevăzut cât de dificil va fi de fapt anul. Deşi erau optimişti, nu puteau să estimeze cum o să evolueze anul în ceea ce priveşte organizarea sau din punct de vedere al competiţiilor.

“În ciuda temerilor cu care am călătorit la Tokyo şi a greutăţilor cu care au trebuit să se confrunte japonezii, era deja mare lucru că am putut concura. În plus, am reuşit să ne depăşim aşteptările preliminare în ceea ce priveşte numărul sportivilor din Ungaria, numărul ramurilor sportive în care am fost reprezentaţi şi performanţa în ceea ce priveşte medaliile şi locurile obţinute, chiar dacă, până la urmă, fără spectatori la faţa locului”, a declarat preşedintele MOB, care a mai adăugat că la Jocurile Olimpice de la Paris, din anul 2024, ar fi mulţumit de un succes similar al sportivilor unguri.