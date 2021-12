Orbán: Plecarea lui Merkel pune capăt ambiguităţii şi politicii tacite şi urmează o nouă perioadă, cea a luptelor deschise

Budapesta, luni, 6 decembrie 2021 (MTI) - "În data de 8 decembrie, Angela Merkel va părăsi Cancelaria germană. O parte din viaţa central-europenilor pleacă cu ea", a scris Viktor Orbán, prim-ministrul ungar, în articolul său publicat, luni, pe site-ul Samizdat 14 al premierului.

“Noi încă am mai înţeles-o pe ea, ea ne-a înţeles pe noi. Ocupaţia sovietică, dictatura comunistă, rezistenţa şi mişcările populare din 1988-1989, victorie, libertate, reunificare şi cancelarul de mare rang, Helmut Kohl, fondator al noului stat”, a enumerat Viktor Orbán remarcând că, în calitate de prim-ministru al Ungariei, în anul 1998, timp de câteva luni, a putut sluji deodată cu cancelarul Helmut Kohl, care a fost “un bun prieten, un frate creştin şi un patron loial al popoarelor din Europa Centrală”.

De asemenea, ani de zile, împreună cu Merkel am “mâncat” pâinea amară a opoziţiei, a mai scris Viktor Orbán.

“Prima dată ea, iar apoi, 5 ani mai târziu, şi noi am revenit la cârmă. În anul 2010, am făcut împreună managementul crizei financiare, am fost camarazi în lupta pentru menţinerea Uniunii Europene unită şi împreună am urmărit neputincioşi şi fără instrumente izbucnirea războiului ruso-ucrainean, tragic pentru Europa. Germanii loiali şi disciplinaţi, maghiarii rebeli şi de nestăpânit luptau pentru un scop comun, o Europă în care toate naţiunile să se simtă ca acasă”, a amintit premierul ungar.

Viktor Orbán a mai adăugat că, în anul 2015, a venit “scindarea sau, mai degrabă, fractura, fractura deschisă”, “invazia migraţionistă”. Premierul a descris momentul ca fiind o accidentare “după care, sportivul nu va mai avea mişcarea ca înainte”. “Se reabilitează, se zbate, se forţează, dar mai degrabă doar din onoare. Ştie, iar după un timp, recunoaşte că nu-şi mai poate recăpăta forma veche”.

În articolul său, premierul a continuat astfel: criza migraţiei a fost un test serios în sine, dar “a devenit Rubicon pentru că a scos la iveală diferenţele profunde filozofice, politice şi emoţionale dintre noi cu privire la naţiune, libertate şi rolul Germaniei”.

Potrivit lui Viktor Orbán, noi, ungurii, am înţeles că pentru germani “aceasta nu este o problemă, nu este un necaz, nu este o boală a civilizaţiei care nu poate fi vindecată, ci este o stare firească, chiar dezirabilă, ba mai mult considerată o stare de superioritate morală”.

“Textura unităţii europene s-a rupt, nu a mai existat nici o oprire. Migraţie, identitatea de gen, Uniunea Europeană federalizată, Germanizarea Europei. Restabilirea cooperării europene va necesita un efort supraomenesc în era post-merkeliană”, a remarcat politicianul.

În articol, premierul întreabă dacă Angela Merkel a deschis uşa necazurilor sau “mai degrabă a încercat s-o sprijine, însă presiunea de stânga a împins-o deoparte”?

“Astăzi încă nu ştim răspunsul la această întrebare. Văzând programul noului guvern german de stânga, federalist, pro-imigraţie, prietenos cu identitatea de gen, care vizează Europa germană, ambele descifrări ale enigmei Merkel sunt posibile. Un lucru este sigur, epoca ambiguităţii, a politicii tacite şi epoca derivei s-a încheiat cu Merkel. Vin vremuri noi, a luptelor deschise”, se arată în articolul semnat de Viktor Orbán.