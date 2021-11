Szijjártó: Ungaria implementează în Uganda cel mai mare program internaţional al său de dezvoltare economică

Megosztás Tweet



Budapesta, luni, 22 noiembrie 2021 (MTI) - Ungaria implementează în Uganda cel mai mare program internaţional al său de dezvoltare economică, în vederea stopării migraţiei, a declarat, luni, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior.

Ministrul ungar l-a primit la Budapesta pe omologul său

ugandez, Abubaker Jeje Odongo, şi la conferinţă de presă comună a

avertizat că “în prezent, migraţia şi terorismul asociat acesteia

reprezintă cea mai mare ameninţare la adresa securităţii Europei”,

iar una dintre sursele principale ale migraţiei este Africa.

Guvernul ungar consideră că trebuie creată o situaţie care să

permită localnicilor să rămână acasă, iar ţările africane care

doresc să-şi păstreze cetăţenii sunt aliaţi importanţi în acest

sens.

“Este în interesul Europei, al ţărilor europene şi al

cetăţenilor ca Uniunea Europeană şi Bruxelles să sprijine aceste

ţări pentru ca eforturile lor să poată avea succes”, a declarat

şeful diplomaţiei ungare.

Acesta a mai adăugat că, în loc de “finanţarea creşterii

constante a migraţiei”, fondurile europene ar trebui folosite în

sfârşit pentru a stopa acest fenomen.

Péter Szijjártó a subliniat că, potrivit poziţiei Guvernului

ungar, ajutorul trebuie direcţionat acolo unde sunt problemele.

Prin urmare, un program de dezvoltare economică în valoare de 5,2

miliarde de forinţi (14,1 milioane euro) va fi implementat în

Uganda cu finanţare şi execuţie ungară, într-unul dintre cele mai

afectate state din lume în ce priveşte numărul de refugiaţi şi

migranţi.

Politicianul a mai subliniat că soluţiile ungare de tratare a

apei oferă în prezent o aprovizionare zilnică cu apă potabilă

pentru 160 000 de persoane dintr-o tabără de refugiaţi. În plus, au

fost livrate containere mobile pentru asistenţă medicală, iar un

spital din Kampala a fost dotat cu echipamente din Ungaria pentru

tratarea bolilor cardiologice. Totodată, companiile ungare au pus

în funcţiune un centru de securitate cibernetică şi au creat un

sistem pentru luarea în evidenţă biometrică a refugiaţilor şi

migranţilor. Pe de altă parte, Ungaria sprijină, de asemenea,

dezvoltarea sectorului turistic în Uganda.

Potrivit lui Péter Szijjártó, toate acestea servesc la

asigurarea securităţii, a igienei şi a condiţiilor economice care

să permită ugandezilor şi migranţilor aflaţi deja acolo să rămână

în Uganda.

Şeful diplomaţiei ungare a mai explicat că programul va

continua, iar Banca Eximbank din Ungaria a deschis o linie de

credit în valoare de 46 de milioane de dolari pentru a sprijini

participarea companiilor ungare.

Acesta a mai adăugat că Ungaria cooperează şi cu Germania

într-un program de dezvoltare intitulat “Sanitation for Millions”,

în cadrul căruia Ungaria a contribuit cu 300 de milioane de forinţi

(813 250 euro) pentru îmbunătăţirea condiţiilor de igienă a

şcolilor şi spitalelor.

În cele din urmă, politicianul a subliniat necesitatea

dezvoltării economice pe termen lung a Ugandei, iar unul dintre

principalele domenii de cooperare bilaterală este modernizarea

agriculturii. În acest scop, Ungaria a început pregătirea

personalului din domeniul agricol din Uganda, oferind cunoştinţe

competitive pentru zeci de specialişti. În plus, în fiecare an, 20

de studenţi ugandezi vor putea studia la universităţi din Ungaria

cu burse oferite de statul ungar, iar interesul deosebit pentru

aceste locuri este indicat şi de faptul că, în acesta an, au

aplicat 122 de persoane.

Abubaker Jeje Odongo a mulţumit Ungariei pentru sprijinul

acordat şi a lăudat strategia de deschidere spre Sud şi Est care va

contribui, de asemenea, la cooperarea globală în vederea

soluţionării problemelor comune. Acesta a mai declarat că

vaccinarea este cel mai important instrument în lupta împotriva

pandemiei, doar că această afirmaţie în sine nu este suficientă,

deoarece vaccinurile încă nu sunt disponibile în acelaşi mod în

lume.