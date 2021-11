Ziua Diasporei Maghiare, sărbătorită în Transilvania printr-o conferinţă online

Megosztás Tweet



Cluj-Napoca, sâmbătă, 13 noiembrie 2021 (MTI) - UDMR sărbătoreşte Ziua Diasporei Maghiare printr-o conferinţă online care are loc sâmbătă.

În deschiderea evenimentului, preşedintele UDMR şi

vicepremierul Hunor Kelemen a subliniat că educaţia are un rol

foarte important pentru ca cei care trăiesc în diasporă să îşi

poată păstra identitatea. Politicianul a menţionat că programul de

after school pe care Fundaţia “Iskola” îl operează cu sprijinul

statului maghiar face ca şcoala maghiară să fie atractivă chiar şi

pentru copiii care cresc în diasporă sau în familii mixte. Astăzi,

de acest program de after school beneficiază peste 2300 de copii,

în 50 de instituţii de învăţământ din 12 judeţe din România. UDMR

depune eforturi pentru ca programele de after school să fie

derulate de instituţiile statului român, a adăugat preşedintele

uniunii.

Árpád János Potápi, secretarul ungar de stat responsabil pentru

politicile naţionale, a amintit că data de naştere a principelui

transilvănean Gábor Bethlen a fost decretată ca fiind Ziua

Diasporei Maghiare de către UDMR, iar mai apoi, şi de către

Parlamentul Ungariei. Prin grija purtată maghiarilor din diaspora,

naţiunea maghiară duce mai departe moştenirea principelui

transilvănean Gábor Bethlen, a mai spus secretarul de stat.

“Puteţi conta pe noi şi în viitor, la fel cum contăm şi noi pe

dumneavoastră, aşa cum a fost şi până acum”, a declarat Potápi.

În discursul său, Károly Pánczél, preşedintele Comisiei de

Coeziune Naţională din cadrul Parlamentului de la Budapesta, a

explicat că maghiarii au un cuvânt special pentru desemnarea

maghiarilor care trăiesc în altă parte decât în Ungaria, cuvântul

“szórvány”, care în limba română se traduce ca “diasporă”, dar care

este diferită de ceea ce românii numesc diasporă (şi anume, românii

care au emigrat în străinătate). Traducerea mot-á-mot al acestui

cuvânt ar fi, de fapt, “împrăştiere”. Acesta a adăugat că, în timp

ce eschimoşii, cei din Laponia au sute de cuvinte pentru a descrie

diferitele tipuri de gheaţă şi de zăpadă, maghiarii au dezvoltat un

vocabular bogat pentru a descrie situaţia lor. “Există expresii

separate pentru a descrie maghiarii care trăiesc în interiorul

graniţelor actuale ale Ungariei (“belhoni magyarok”), cei care

trăiesc în afara graniţelor (“külhoni magyarok”), cei care trăiesc

în patria-mamă (“anyaországi magyarok”), maghiarii din regiunile pe

care Ungaria le-a pierdut la Trianon (” elszakított országrészek

magyarjai”), maghiari de dincoace şi de dincolo de graniţe

(“határon inneni és túli magyarok”, maghiari care trăiesc în

regiuni în reprezintă o majoritate (“tömb”), maghiari care trăiesc

în enclave (“sziget”) şi maghiari care trăiesc în diasporă sau

etnosporă (“szórvány”), a enumerat Pánczél.

Europarlamentarul Gyula Winkler, care a prezidat conferinţa, a

explicat că în opinia sa, comunităţile care trăiesc în diasporă sau

etnosporă sunt cele care au nevoie de sprijin şi ajutor extern

pentru a-şi putea păstra identitatea.

Câţiva dintre vorbitori au subliniat şi cât de important este

ca la recensământul din 2022, din România, maghiarii din diasporă –

printre care şi cei care trăiesc în căsătorii mixte – să îşi

declare în mod liber apartenenţa etnică.

Potrivit lui Anna Horváth, vicepreşedintele executiv al UDMR,

responsabil de administraţiile locale, din punctul de vedere al

minorităţilor, recensământul are o importanţă deosebit de mare şi

că este esenţial ca în statisticile oficiale, populaţia maghiară

din România să nu scadă sub cifra de un milion.

Aceasta a încurajat maghiarii să participe în număr cât mai

mare la recensământ, încă din prima fază, cea online, când

chestionarul este completat de fiecare, personal. UDMR lucrează la

dezvoltarea unei structuri de consiliere privind recensământul,

separat pentru fiecare judeţe şi pentru diferitele localităţi, a

adăugat Horváth.

István Székely, vicepreşedintele executiv al UDMR, responsabil

cu organizarea socială, i-a încurajat pe participanţii la

conferinţă să redefinească societatea maghiară din Transilvania, pe

internet. Acesta a menţionat că spaţiul online a câştigat mult

teren în urma epidemiei, iar acesta va rămâne, chiar şi după

epidemie, un instrument important şi o oportunitate importantă

pentru dezvoltare comunităţilor. Internetul oferă comunităţilor de

minorităţi care trăiesc în diasporă, o oportunitate de a forma

comunităţi mai mari, din care să facă parte şi cei care s-au mutat

din aşezările lor.