Viktor Orbán: La Budapesta ar putea fi construit un campus universitar coreean

Budapesta, miercuri, 3 noiembrie 2021 (MTI) - Au început negocierile pentru construirea unui mare campus universitar coreean la Budapesta, a anunţat prim-ministrul ungar Viktor Orbán, miercuri, la un eveniment organizat în capitala Ungariei.

La deschiderea “Forumului de Afaceri V4-Coreea”, premierul

ungar a subliniat că relaţiile – de altfel cordiale, de prietenie –

dintre Ungaria şi Coreea de Sud vor fi aduse la un nou nivel, unul

strategic, iar în plus faţă de cooperarea economică vor fi începute

şi colaborări în domeniul ştiinţei, cercetării şi educaţiei.

Şeful guvernului de la Budapesta a explicat că pentru maghiari,

Coreea de Sud este o ţară misterioasă, pentru că este greu de

înţeles cum o ţară care în urmă cu 50 de ani încă mai făcea parte

dintre cele mai sărace state ale lumii, astăzi produce al 12-lea

cel mai mare PIB din lume.

“Atunci când am reuşit să învingem comunismul, în 1990 am

sperat şi noi că vom reuşi să găsim o astfel de cale”, dar au

trecut 30 de ani şi nu este sigur că am reuşit să o găsim, a spus

Orbán. Însă performanţa din ultimele decenii ale Coreei de Sud este

una impresionantă, a adăugat premierul.

Prim-ministrul Ungariei a subliniat că din punct de vedere

politic, economic şi tehnologic, acum se conturează o nouă ordine

mondială. Ritmul schimbărilor economice globale este dictat de Est,

cele mai mari investiţii din industriile aflate în curs de

transformare revoluţionară vin din Est, iar ceea ce este competitiv

în economia mondială modernă este determinat, din ce în ce mai

mult, de ţările şi de marile corporaţii din Asia, a explicat el.

Viktor Orbán a spus că există un indicator internaţional în

care ambele state se regăsesc în primele zece – deşi este adevărat

că în timp ce Coreea de Sud se află pe locul trei, Ungaria se află

abia pe locul zece.

Este vorba despre scara complexităţii economice, care arată

câte surse, câte sectoare industriale contribuie la PIB-ul unei

ţări. Este un bun indicator al faptului că economia statelor V4

oferă o gamă foarte largă de oportunităţi, a subliniat Viktor

Orbán.

Referitor la situaţia din Europa, premierul ungar a spus că

“astăzi, Europa se chinuieşte”, în ultimii ani şi-a pierdut

competitivitatea, “am pierdut-o în economie, am pierdut-o în

eficienţă, suferim şi de probleme demografice şi ne confruntăm şi

cu probleme de securitate”.

În opinia sa, toată Europa este preocupată de o singură

problemă: cum poate UE să-şi recapete competitivitatea pe care o

avea înainte de criza financiară din 2008. Nu putem recâştiga

competitivitatea cu o politică economică care nu se concentrează pe

creşterea eficienţei, a spus Orbán.

Premierul a subliniat că din acest motiv, Ungaria susţine

digitalizarea, economia verde, reducerile de taxe şi o politică

comercială şi mai deschisă, însă nu susţine ideile protecţioniste,

majorările de impozite, “şi nu putem susţine nici ideile

socialiste”.

Potrivit lui Viktor Orbán, în eforturile recâştigării

competitivităţii europene, “Coreea ne va fi un bun prieten, Coreea

ne va fi un bun ajutor”.

Cu cât cooperarea dintre Coreea de Sud şi Uniunea Europeană,

dintre Coreea de Sud şi statele membre ale Grupului de la Visegrád

(V4), respectiv dintre Coreea de Sud şi Ungaria este mai largă şi

mai profundă, cu atât mai devreme îşi va recăpăta întregul

continent european competitivitatea în economia mondială, a

declarat premierul ungar.