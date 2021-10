Viktor Orbán: contăm pe toţi maghiarii cărora le pasă de viitorul Ungariei

Megosztás Tweet



Budapesta, sâmbătă, 23 octombrie 2021 (MTI) - Contăm pe toţi maghiarii cărora le pasă de viitorul Ungariei, a spus premierul ungar Viktor Orbán, sâmbătă, la Budapesta, în cadrul discursului pe care l-a susţinut cu ocazia împlinirii a 65 de ani de la Revoluţia Ungară din 1956.

Şeful guvernului de la Budapesta a spus că “noi, maghiarii, am

luat o decizie bună, am protestat, ne-am ridicat în picioare, ne-am

răzvrătit şi am luptat”. Libertate versus sclavie, independenţă

versus ocupaţie, patrioţi maghiari versus comunişti, a continuat

premierul, subliniind că acum ne amintim de ziua aceea minunată în

care noi, maghiarii, am arătat tuturor – nouă înşine, lumii

întregi, dar şi duşmanilor – cine suntem cu adevărat.

“Ne amintim, astăzi, de ziua în care nu ne-am întrebat dacă

Dumnezeu este cu noi, ci dacă noi suntem cu Dumnezeu. În noi s-a

aflat o forţă puternică, iar pilonii de susţinere ai comunismului

au început să se clatine”, a spus Viktor Orbán.

Cu această Ungarie a intrat în conflict, în 2006, noua

generaţie de comunişti, ai cărei membri au venit la putere cu

preţul unor minciuni, care au ademenit poporul cu promisiuni cu

privire la reducerea impozitelor, iar apoi le-au crescut, au

introdus taxa pe ziua de spitalizare şi pe consultaţie, şi au făcut

ca cheltuielile cu utilităţile să sară în aer. Au anulat a 13-a

pensie şi au desfiinţat indemnizaţiile acordate familiilor. Prin

cârdăşia lor cu lumea bancară internaţională, sute de mii de

familii au fost prinse în capcana împrumuturilor în valută, a

enumerat Orbán.

Au oferit ţara pe tavă, au vândut totul către străini:

aeroportul, compania naţională de energie şi companiile de

utilităţi publice. Iar după ce au jefuit ţara, au băgat-o în

faliment cu totul şi “ne-am trezit cu FMI-ul atârnându-ne de gât”,

a spus premierul. “Iar atunci când ne-am ridicat vocea, ne-au

răspuns cu gaze lacrimogene şi cu gloanţe de cauciuc, (…) lovind

femei şi vârstnici fără apărare”, a adăugat Viktor Orbán.

Prim-ministrul a spus că au aşteptat patru ani pentru revanşă,

iar în 2010 au măturat Ungaria socialistă.

Orbán a arătat că a fost nevoie de ani de zile pentru ca

distrugerile stângii să poată fi reparate, dar “am reuşit să punem

Ungaria pe picioare”. Premierul a explicat că este “un mare noroc”

că, în acest răstimp, unitatea naţională a fost menţinută şi că

distrugerile au putut fi reparate prin forţele unite ale

muncitorilor, inginerilor, agricultorilor, micilor şi marilor

întreprinzători, a oamenilor de ştiinţă, profesorilor, asistenţilor

şi medicilor.

Am creat un milion de locuri de muncă noi, “ne-am lepădat de

împrumuturile în valută”, am redus impozitele şi am ajuns la

punctul în care anul viitor salariul minim va fi mai mare decât

salariul mediu pe economie de pe vremea socialiştilor, a spus

Orbán. Am reuşit să redobândim companiile de utilităţi publice şi

am crescut cu 50% averea naţională, am impozitat companiile

multinaţionale, am apărat familiile şi am redus cheltuielile cu

utilităţile, care acum sunt cele mai mici din Europa, a enumerat

premierul ungar.

Viktor Orbán a subliniat că Ungaria este, acum, suficient de

puternică pentru a-şi putea arăta preţuirea atât faţă de vârstnici,

cât şi faţă de tineri. Cea de-a 13-a pensie va fi reinstituită,

anul viitor tinerii angajaţi nu vor trebui să plătească impozit,

iar familiilor care cresc copii li se vor restitui impozitele

achitate anul acesta, a specificat premierul.

Viktor Orbán a vorbit şi despre faptul că nu trebuie uitat că

atunci când guvernul a redus cheltuielile cu utilităţile, a taxat

extra-profitul multinaţionalelor şi a trimis acasă FMI, întreaga

Uniune Europeană a atacat Ungaria, la fel cum a făcut-o şi atunci

când guvernul maghiar a oprit migranţii, a construit un gard şi a

apărat graniţele.

Aşa a fost şi în 1849, 1920, 1945 şi în 1956; mari demnitari

europeni vor să decidă despre noi, dar fără noi, a spus şeful

guvernului de la Budapesta. “Vor să ne facă cu forţa europeni,

sensibili şi liberali, chiar dacă murim”, a spus premierul. În

opinia sa, astăzi cei de la Bruxelles vorbesc cu maghiarii şi

polonezii, respectiv îi tratează pe aceştia de parcă ar fi duşmani.

În Europa se simte “aerul doctrinei Brejnev”, a spus.

Ar fi timpul ca şi cei de la Bruxelles să înţeleagă că “nouă

nici comuniştii nu au reuşit să ne vină de hac”, a afirmat Orbán.

“Noi suntem cei care în 1956 am provocat prima fisură din zidul

comunismului mondial, şi noi suntem cei care am doborât prima

cărămidă din Zidul Berlinului”, a declarat premierul.

Viktor Orbán a explicat că 23 octombrie ne aduce mereu aminte

să nu uităm de propria noastră responsabilitate personală. “Cei

1100 de ani de existenţă ne-au întipărit adânc în ADN” că aici, în

Bazinul Carpatic, noi trebuie să ne luptăm pentru libertate în

fiecare zi, iar şi iar”, a spus.

Unitatea ne dă putere, “noi suntem împreună pentru că ne leagă

credinţa în acelaşi lucru”, a subliniat prim-ministrul. Credem în

familie, în naţiune, “într-o Ungarie puternică şi independentă”, a

adăugat Orbán.

Premierul Ungariei a avertizat ca nimeni să nu se lase păcălit

de “capacitatea de judecată aproape insesizabilă pe care o are”

stânga din ţară, pentru că ceea ce contează este puterea actorilor

internaţionali care se află în spatele lor.

Adevărata provocare – şi chiar ameninţare – constă în

backgroundul internaţional, în banii, mass media şi reţeaua din

spatele lor, a adăugat Viktor Orbán, potrivit căruia aceasta este o

forţă serioasă, care poate fi învinsă şi alungată din ţară doar de

milioane de maghiari.