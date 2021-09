Potrivit ministrului ungar de externe, mainstreamul liberal construieşte o dictatură a opiniilor

Megosztás Tweet



Bratislava, luni, 20 septembrie 2021 (MTI) - Mainstreamul liberal, care este una dintre cele mai excluzive tendinţe ideologice, construieşte o dictatură a opiniilor, a declarat Péter Szijjártó, ministrul ungar de externe şi al comerţului exterior, luni, la Bratislava, unde a susţinut o prelegere în cadrul Conferinţei Conservatorilor organizate de Societatea "Ladislav Hanus".

În prezentarea sa, şeful diplomaţiei ungare a subliniat că este

o realitate dovedită de fapte că Uniunea Europeană pierde din

putere, că populaţia multor state din vestul Europei priveşte

extrem de pesimist spre viitor, şi că toate acestea se datorează

mainstreamului liberal.

“Mainstreamul liberal internaţional este ipocrit, deoarece ne

tot dă lecţii despre felul în care trebuie să construim democraţia,

despre cât de importantă este libertatea de opinie, dar

mainstreamul liberal este cea mai excluzivă tendinţă ideologică:

dacă cineva nu este de acord cu aceasta, este stigmatizat şi exclus

imediat, aşadar mainstreamul liberal nu face decât să construiască

o hegemonie a opiniei, o dictatură a opiniilor”, a afirmat Péter

Szijjártó.

În discursul său, ministrul ungar de externe a subliniat faptul

că UE pierde din putere şi acest lucru este demonstrat de mai multe

fapte. În ultimii 20 de ani ponderea Uniunii în PIB-ul mondial a

scăzut de la 21%, la 18%, la fel şi competitivitatea ei, din moment

ce în urmă cu zece ani, 14 dintre cele mai mari 50 de companii ale

lumii erau europene, iar astăzi mai vorbim doar de 7. Pe de altă

parte 27% din cheltuielile sociale ale lumii sunt plătite în

Europa, ceea ce pune sub semnul întrebării sustenabilitatea

sistemului. Szijjártó a adăugat că populaţia multor ţări din Europa

de Vest este pesimistă cu privire la creşterea nivelului de trai:

57% dintre francezi, 53% dintre belgieni şi jumătate dintre

austrieci şi spanioli. În Europa Centrală, nivelul de pesimism este

mult sub media europeană, aflându-se sub 40%.

Şeful diplomaţiei ungare a spus că slăbirea UE este împotriva

voinţei central-europenilor. A subliniat că central-europenii,

conservatorii şi creştinii doresc să participe la dezbaterea cu

privire la viitorul continentului european, însă liberalii vor să

împiedice acest lucru, ceea ce este antidemocratic. Péter Szijjártó

a subliniat, de asemenea, că pe vremuri, succesul Europei s-a

datorat tocmai naţiunilor puternice şi valorilor creştine; acum

Uniunea Europeană ar putea deveni mai puternică tot printr-o

schimbare conservatoare – dacă mainstreamul liberal ar fi înlocuit

de o politică democratică, patriotică, creştină, bazată pe valorile

europene iniţiale.

În legătură cu felul în care ar putea fi realizată această idee

în practică, ministrul de externe a menţionat politicile

conservatoare cu privire la familie, economie şi securitate, precum

şi protecţia comunităţilor creştine. Szijjártó a subliniat că în

Ungaria se construieşte o societate bazată pe muncă, astfel că în

timp ce în urmă cu 11 ani în Ungaria existau 1,7 milioane de

contribuabili, acum există peste 4,2 milioane, rata impozitelor

aflându-se la un nivel pentru care merită să lucrezi.

Ministrul a relatat că Ungaria are un mare obiectiv naţional

pentru acest an: dacă creşterea economică va ajunge la 5,5%,

tuturor familiilor care cresc acum copii li se va restitui

impozitul pe venit achitat anul acesta.

La evenimentul care a avut loc în vechea clădire istorică a

parlamentului, a vorbit şi preşedintele Parlamentului Slovaciei,

Boris Kollár, care a subliniat necesitatea respingerii migraţiei

ilegale şi importanţa politicilor axate pe familie. Acesta a

subliniat că migraţia ilegală reprezintă o acţiune ilegală care nu

poate sta la baza stabilirii legale pe teritoriul unei ţări, iar în

acest context, trebuie făcută diferenţa între ajutor şi

iresponsabilitate, altfel, într-o zi, oamenii de aici vor trebui să

fugă din propria ţară.

Potrivit organizatorilor acestei prime ediţii a Conferinţei

Conservatorilor – care se doreşte să devină o tradiţie –

evenimentul ar putea reprezenta o platformă pentru schimbul de

opinii dintre politicienii şi intelectualii conservatori din

regiune, şi ar putea ajuta la reconcilierea opiniilor care uneori

diferă, dar care în esenţă sunt aceeaşi.