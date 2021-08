Szijjártó: Ungaria a ajuns la un acord cu Gazprom în ce priveşte detaliile unei noi achiziţii de gaze naturale pe termen lung

Megosztás Tweet



Sankt Petersburg, luni, 30 august 2021 (MTI) - S-a ajuns la un acord în ce priveşte toate detaliile unei noi achiziţii de gaze naturale pe termen lung din Rusia, a declarat, luni, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, după întâlnirea avută cu Alexei Miller, preşedintele Consiliului de Administraţie al Gazprom, la Sankt Petersburg.

“Am fost de acord în privinţa tuturor detaliilor, ne-am dat

mâna, aşa că nu mai rămâne decât formularea acordului. Acest lucru

va avea loc în luna septembrie, iar contractul nostru de

achiziţionare de gaze naturale pe termen lung va fi semnat tot în

cursul lunii septembrie”, a afirmat Szijjártó.

În baza acestui contract, va începe, în data de 1 octombrie,

transportul de gaze naturale spre Ungaria.

Péter Szijjártó a precizat că acordul a fost încheiat pentru o

perioadă de 10 plus 5 ani, adică 15 ani, însă după 10 ani există o

opţiune de modificare a contractului şi, dacă este necesar, se

poate reduce cantitatea achiziţionată. Contractul acoperă

achiziţionarea a 4,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an,

pe care Gazprom le va furniza Ungariei pe două rute: 3,5 miliarde

de metri cubi dinspre Sud, prin interconectorul sârbo-ungar, care

va fi operaţional de la 1 octombrie, respectiv 1 miliard de metri

cubi dinspre Austria.

Ministrul ungar a mai precizat că au reuşit să convină şi

asupra preţului. Acesta este mult mai favorabil decât cel pe care

îl plătea partea ungară în baza contractului încheiat în anul 1995,

care expiră acum.

“Acest lucru va face posibilă menţinerea realizărilor obţinute

în urma reducerii cheltuielilor de întreţinere, adică asigurarea

că, în Ungaria, consumatorii vor plăti în continuare una dintre

cele mai mici facturi pentru cheltuielile de întreţinere din

Europa”, a explicat şeful diplomaţiei ungare.

“Toate acestea înseamnă că am făcut ceea ce am promis. Am

realizat ca aprovizionarea cu gaze naturale a Ungariei să rămână

previzibilă şi sigură pe termen lung”, a precizat Péter Szijjártó.