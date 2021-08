Tokyo 2020 - Comitetul Olimpic Maghiar este mulţumit de performanţa foarte bună a sportivilor maghiari

Megosztás Tweet



Budapesta, miercuri, 11 august 2021 (MTI) - Potrivit preşedintelui Comitetului Olimpic Maghiar, Krisztián Kulcsár, echipa maghiară care s-a întors acasă de la Jocurile Olimpice de la Tokyo cu douăzeci de medalii a evoluat extrem de bine. La conferinţa de presă susţinută miercuri, preşedintele comitetului a subliniat că aşteptările au fost îndeplinite în proporţie de 100%. Krisztián Kulcsár a menţionat, totodată, că în pronosticul profesional din 2019 s-au regăsit doar 13 medalii.

“Ca o sinteză, epidemia nu a influenţat performanţa

maghiarilor. Am depăşit rezultatele de la Rio, am câştigat medalii

la 9 sporturi, am terminat pe locuri cu puncte în 12 sporturi, 70

dintre sportivii noştri olimpici s-au clasat pe unul dintre primele

şase locuri”, a spus preşedintele. Acesta a adăugat, totuşi, că

lipsa de rezultate la box, atletism şi gimnastică a provocat

tristeţe.

Directorul sportiv László Fábián a subliniat că înainte de

jocurile olimpice din acest an, în privinţa numărului total de

medalii obţinute vreodată calculat pe un milion de locuitori, pe

primul loc s-a regăsit Finlanda, însă anul acesta, Ungaria a

detronat Finlanda în top.

“În Japonia am reuşit să obţinem un rezultat cum nu s-a mai

văzut de multă vreme. Ne doare sufletul pentru karate, unde am

obţinut bronzul, deoarece la Paris nu se va mai regăsi acest sport,

însă noi sperăm că nu aceasta a fost ultima oară când am văzut

karate la olimpiadă”, a explicat Fábián.

Potrivit secretarului general, Bálint Vékássy, suma de 956 de

milioane de forinţi pe care Comitetul Olimpic Maghiar a pregătit-o

pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo s-a dovedit a fi suficientă.

“Organizatorii japonezi nu au fost mereu la înălţime, au

existat şi unele probleme logistice, însă acest lucru nu este chiar

neobişnuit atunci când vorbim de 90 000 de persoane acreditate. Mă

bucur că pot spune că dintre maghiari, doar o sută de persoane au

avut nevoie de îngrijiri medicale pe parcursul jocurilor, în

special din cauza unor afecţiuni respiratorii sau digestive”, a

specificat.

Sportivii maghiari s-au întors acasă din Japonia cu şase

medalii de aur, şapte de argint şi şapte de bronz.