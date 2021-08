Coronavirus - Numărul de decese în Transilvania este mare

Bucureşti, marţi, 10 august 2021 (MTI) - Numărul deceselor în Transilvania este mare, a tras concluzia portalul de date statistice transilvan, Erdélystat (Erdelystat.ro), potrivit comunicatului publicat, marţi, cu datele legate de sporul natural din primele cinci luni ale acestui an. Raportul arată, de asemenea, că numărul căsătoriilor începe să revină la nivelul perioadei dinaintea pandemiei de coronavirus. Erdélystat prezintă numărul naşterilor, deceselor şi căsătoriilor în Transilvania, pe baza prelucrării datelor publicate de Oficiile statistice judeţene, iar concluziile legate de Ţinutului Secuiesc au fost realizate pe baza datelor din judeţele Harghita şi Covasna. Deoarece anul 2020 a fost deja considerat un an special, din cauza pandemiei, datele din acest an au fost comparate cu datele "ultimului an de pace" - 2019 - şi cu datele anului 2020 afectate deja de pandemia de coronavirus.