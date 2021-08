Instanţa a obligat o mamă maghiară să îşi înscrie copilul la o grădiniţă românească, tatăl copilului fiind român

Megosztás Tweet



Cluj-Napoca, vineri, 6 august 2021 (MTI) - Judecătoria Cluj-Napoca a obligat o mamă de etnie maghiară să îşi înscrie copilul la o grădiniţă românească, tatăl copilului fiind român. Acest caz fără precedent a fost prezentat de către portalul Transindex.ro, vineri.

Potrivit sentinţei din prima instanţă, publicat pe portalul

instanţelor de judecată din România, instanţa a dispus: copilul

trebuie să parcurgă întreaga perioadă a învăţământului preşcolar la

secţia română a grădiniţei Bambi din Cluj-Napoca. Sentinţa nu este

definitivă. Vara trecută, o sentinţă similară a fost pronunţată în

acest caz în cadrul unei proceduri de urgenţă, însă aceasta s-a

referit numai la anul şcolar 2020-2021. Instanţa a dat o sentinţă

similară şi în cadrul unei noi proceduri de urgenţă pentru anul

şcolar 2021-2022.

Potrivit datelor disponibile pe pagina de internet a instanţei,

părinţii care au trăit împreună fără să fi fost căsătoriţi au

apelat la instanţă şi pentru a se stabili la cine va locui copilul.

Judecătoria a dispus ca domiciliul copilului să fie stabilit la

mamă, însă în anumite zile ale săptămânii, acesta să poată fi luat

la el de către tată.

Anterior, tatăl – care are o firmă de avocatură – declarase

pentru ziarul Făclia că s-a adresat instanţei întrucât mama a dorit

să înscrie copilul la o grădiniţă maghiară, iar el nu este de acord

cu acest lucru. Printre argumentele sale se regăsea şi faptul că

educaţia în limba română îi va oferi copilului mai multe şanse în

viitor. Tatăl a menţionat, de asemenea, că doreşte să se asigure în

acest fel despre faptul că fiul său – care creşte într-un mediu

maghiar – va şti româneşte şi va putea comunica şi cu el.

Pentru agenţia ungară de presă MTI, mama a declarat că fiecare

dintre părinţi a vorbit cu copilul în propria limbă maternă, astfel

că băieţelul cunoaşte la fel de bine ambele limbi, româna şi

maghiara. Instanţa a solicitat o expertiză realizată de logoped,

atât pentru limba maghiară, cât şi pentru limba română, iar

potrivit constatării, copilul vorbeşte ambele limbi mult mai bine

decât majoritatea celor de vârsta sa.

“Este deosebit de deranjant să se susţină că acest copil nu va

avea un viitor dacă va merge la o grădiniţă maghiară, la o şcoală

maghiară. Eu am fost la grădiniţă maghiară şi la şcoală maghiară,

cu toate acestea am absolvit cu rezultate foarte bune aceeaşi

facultate de drept ca şi el, în limba română. În calitatea mea de

jurist, pledez în faţa judecătorului la fel cum o face şi el. Nu am

avut niciun fel de dezavantaj în urma faptului că am studiat în

limba maghiară. Dimpotrivă, este foarte benefic pentru copil să

cunoască două culturi. Iar şansa cunoaşterii culturii maghiare o

are tocmai atunci când merge la o grădiniţă maghiară, la o şcoală

maghiară. Cultura românească o va cunoaşte şi în instituţiile de

învăţământ maghiare”, declarase anterior mama, pentru MTI.

Mama a adăugat că fiecare dintre cele trei sentinţe pronunţate

până acum în acest caz reiterează faptul că grădiniţa în limba

maghiară reprezintă un dezavantaj pentru copil. În opinia sa, acest

lucru este inadmisibil, astfel că aşteaptă motivarea sentinţei,

pentru a vedea ce măsuri legale mai poate întreprinde în vederea

asigurării educaţiei maghiare pentru copilul său.