Szijjártó: ţările din Grupul de la Visegrád şi-ar dori accelerarea planurilor de dezvoltare

Ljubljana, vineri, 9 iulie 2021 (MTI) - Ţările din Grupul de la Visegrád (V4) intenţionează să continue şi să accelereze proiectele de dezvoltare - a declarat ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, Péter Szijjártó vineri, la Ljubljana, după întâlnirea de vârf a prim-miniştrilor Grupului de la Visegrád cu premierul Sloveniei.

O investiţie cheie este legătura feroviară de mare viteză între

ţările V4, întrucât în toată Europa Centrală nu sunt suficiente căi

ferate de mare viteză – a subliniat ministrul.

Potrivit lui Szijjártó, acesta este motivul pentru care cele

patru ţări din Grupul de la Visegrád au decis să construiască o

cale ferată de mare viteză care leagă Budapesta şi Varşovia,

trecând prin Bratislava şi Praga.

Ungaria este prima dintre cele patru ţări care a realizat

studiul de fezabilitate. Prin urmare a fost convocat pentru luna

septembrie grupul de lucru din domeniul transporturilor al ţărilor

V4 – a adăugat el.

Ministrul a semnalat că studiul de fezabilitate prevede un

traseu de 170 de km în Ungaria, iar indicatorii de rentabilitate

sunt de-a dreptul remarcabili. Traseul începe de la gara Kelenföld

din Budapesta şi urmează linia dezvoltărilor feroviare actuale până

la Törökbálint. În continuare, pentru a proteja mediul

înconjurător, înconjoară munţii Vértes spre sud, mergând până la

Győr, de unde ar continua, aproape lipit de autostradă, până în

zona triplei frontiere a Ungariei cu Austria şi Slovacia. În acest

punct, traseul ar putea fi conectat la sistemul feroviar de mare

viteză din Europa de Vest – a explicat Péter Szijjártó.

După cum a spus, pe segmentul ungar, ţinând cont de condiţiile

de relief, o viteză cuprinsă între 230 şi 320 de km/h pare realistă

şi sustenabilă. Acest lucru ar însemna că s-ar putea ajunge la

Bratislava într-o oră şi jumătate, la Praga în trei ore şi

jumătate, iar la Varşovia în cinci ore şi jumătate – a precizat

ministrul, adăugând că datorită conexiunii cu sistemul feroviar

occidental, oraşe precum Frankfurt, Berlin sau Milano ar fi

accesibile şi ele practic în cel mult o jumătate de zi, pornind din

centrul Budapestei.

Proiectul ar fi semnificativ şi din punct de vedere al

protecţiei mediului, deoarece ar putea preveni emisia unei

cantităţi aproximative de 400 000 tone de dioxid de carbon pe an în

zona Europei Centrale. În plus, se estimează pe baza calculelor că

întreaga cale ferată regională de mare viteză ar putea transporta

în jur de 20 de milioane de pasageri pe an – a arătat ministrul.

El a evidenţiat că Uniunea Europeană are ca obiectiv triplarea

lungimii căilor ferate de mare viteză până în anul 2050.

“De aceea, datoria noastră este acum să mobilizăm fonduri UE

pentru finanţarea planificării şi pregătirii în ciclul bugetar

2021-2027” – a subliniat Szijjártó.

Proiectul este un proces care necesită 10 ani. În acelaşi timp,

este important să subliniem că secţiunile ungare ar putea fi

utilizate şi în traficul interurban intern, astfel se va putea

ajunge mai rapid şi la Győr, Sopron, Szombathely, dar şi la Lacul

Balaton – a spus ministrul.