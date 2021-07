Péter Szijjártó: Ungaria vrea să fie prima ţară care îşi relansează economia

Ekaterinburg, marţi, 6 iulie 2021 (MTI) - Aşa cum cooperarea pragmatică ungaro-rusă a ajutat Ungaria să învingă al treilea val al epidemiei de coronavirus, ea va contribui şi la relansarea economiei ungare - a declarat ministrul Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, Péter Szijjártó marţi, la expoziţia industrială INNOPROM din Ekaterinburg. "Noi, maghiarii, nu am dat răspunsul obişnuit la aspectul economic al pandemiei, ca urmare, am fost primii care am putut relansa viaţa. Acum, obiectivul nostru este ca economia maghiară să fie relansată cel mai rapid dintre ţările Uniunii Europene" - a spus ministrul în discursul său rostit la forumul economic ruso-ungar organizat în cadrul INNOPROM.