Universitatea din Pécs, în parteneriat cu Universitatea Sapientia, va începe din toamnă, la Sfântu Gheorghe, pregătirea artiştilor plastici

Bucureşti, marţi, 29 iunie 2021 (MTI) - Universitatea din Pécs, în parteneriat cu Universitatea Sapientia, va lansa, din toamnă, la Sfântu Gheorghe, specializarea de arte plastice, în cadrul căreia va lansa programele de studii de pictură şi sculptură, au anunţat, marţi, oficialii celor două universităţi.

Planurile au fost prezentate, marţi, de liderii celor două

universităţi, la o conferinţă de presă online. Dezső Szenkovics,

decanul Facultăţii din Cluj-Napoca a Universităţii Sapientia, a

declarat că există de mulţi ani o cooperare strânsă între cele două

universităţi. Acesta a amintit că, atunci când a fost fondată

Universitatea Sapientia, s-au angajat să înfiinţeze specializări

care nu sunt disponibile în România în limba maghiară. Astfel este

şi specializarea de arte plastice, care a fost iniţiată de colegii

din Pécs. Potrivit lui Szenkovics, Universitatea Sapientia şi-a

asumat cu plăcere sarcina care i-a fost atribuită, deoarece este o

specializare lipsă ce se încadrează organic în misiunea instituţiei.

Acesta a mai subliniat că Sfântu Gheorghe a fost ales dintre

oraşele Transilvaniei ca loc pentru formarea artiştilor plastici,

deoarece acolo va fi ridicat campusul universitar de mari

dimensiuni, cu sprijinul statului ungar, care va satisface toate

nevoile de infrastructură necesare acestei specializări, dar care,

deocamdată, se află la început de drum, iar până la construirea

campusului, autorităţile locale s-au angajat să asigure condiţiile

necesare. Szenkovics a adăugat că un rol important l-a avut şi

Centrul de Artă din Transilvania, care îşi are sediul în Sfântu

Gheorghe. În plus, dintre oraşele transilvănene, reşedinţa

judeţului Covasna are una dintre cele mai vibrante vieţi culturale.

Péter Lengyel, decanul Facultăţii de Arte a Universităţii din

Pécs, a declarat că, la sfârşitul anului 2019, a preluat conducerea

facultăţii şi, deja atunci, s-a conturat ideea ca Universitatea

să-şi asume sarcini nu numai în partea de vest a Ungariei, ci şi în

alte zone ale Bazinului Carpatic. Prima astfel de specializare de

arte plastice o lansează în Transilvania, pentru că acolo trăieşte

o mare comunitate maghiară, prin urmare, sunt încrezători că şi

numărul candidaţilor va fi mare. Decanul a mai subliniat că nu vor

să creeze o clonă a specializării din Pécs în Ţinutul Secuiesc, ci

vor să întemeieze o şcoală de artă cu o spiritualitate

independentă, care să ia în considerare mediul intelectual

transilvănean aflat şi în prezent în efervescenţă, motiv pentru

care, de la bun început, vor participa şi cadre didactice din

Transilvania la pregătirea studenţilor.

Acesta a mai adăugat că au vizitat liceele de artă din Târgu

Mureş, Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc şi Odorheiu Secuiesc, unde

pregătirea este la acelaşi nivel cu cel din Ungaria, prin urmare,

au considerat că există baza profesională necesară pentru a fi

lansată noua specializare. Decanul a amintit că sunt elevi maghiari

şi în etnosporă (unde maghiarii trăiesc în număr foarte redus) care

învaţă în licee de artă şi se bazează şi pe aceştia.

La întrebarea adresată de agenţia ungară de presă MTI, decanul

a explicat că sunt încrezători că atât părinţii, cât şi elevii vor

recunoaşte acel plus pe care îl poate oferi educaţia în limba

maternă, că vor recunoaşte semnificaţia culturală şi profesională a

acestui aspect. Decanul din Ungaria a mai subliniat că vor crea o

secţie care să îi ajute pe studenţi să aprofundeze nu doar arta

contemporană din Ungaria, ci şi pe cea din România.

Csaba Hegyi, prodecanul Facultăţii de Arte a Universităţii din

Pécs, a declarat că noua specializare este o oportunitate nu doar

pentru tinerii maghiari din România, ci şi pentru studenţii din

Pécs, pentru că Universitatea speră să poată lansa mai multe

cursuri la care studenţii din Pécs şi din Transilvania să poată

participa împreună.