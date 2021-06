Teatre maghiare din Transilvania au luat premiile cele mai importante la festivalul de teatru de la Kisvárda

Megosztás Tweet



Budapesta, duminică, 27 iunie 2021 (MTI) - Teatre maghiare din Transilvania au luat premiile cele mai importante sâmbătă, în ziua de închidere a celei de-a 33-a ediţii a Festivalului Teatrelor de Limbă Maghiară de la Kisvárda (Ungaria), un eveniment care a durat nouă zile - au anunţat organizatorii într-un comunicat remis agenţiei ungare de presă MTI.

Marele Premiu al Ministerului Resurselor Umane din Ungaria a

fost acordat la această ediţie spectacolului prezentat de Teatrul

“Tamási Áron” din Sfântu-Gheorghe, “Când coboară luna plină peste

second hand”, piesă scrisă şi pusă în scenă de Radu Afrim.

Două spectacole au primit premiul pentru cea mai bună regie:

spectacolul “Nefericiţii” de Füst Milán, interpretată de Teatrul

“Figura Stúdió” din Gheorgheni (regia: István Albu), şi “Nora – O

casă de păpuşi” de Henrik Ibsen, reprezentat de Teatrul Maghiar de

Stat din Cluj-Napoca (regia: Botond Nagy).

Premiul pentru cea mai bună prestaţie a unei companii a revenit

Teatrului “Kosztolányi Dezső” din Subotica (Serbia) pentru

spectacolul intitulat Szedjetek szét (Dezmembraţi-mă), pe baza

scrierilor lui István Domonkos.

Spectacolul Gianinei Cărbunariu, “Tigrul”, prezentat de Teatrul

“Szigligeti” din Oradea, a primit Premiul special al juriului.

Premiul pentru cea mai bună interpretare feminină a fost

acordat actriţei Anna Kányádi (Teatrul “Figura Stúdió” din

Gheorgheni), în timp ce premiul pentru cea mai bună interpretare

masculină a revenit lui Ervin Pálfi (membru al companiei Teatrului

Popular de la Subotica). Enikő Éder (Teatrul Maghiar de Stat “Csiky

Gergely” din Timişoara) a primit premiul pentru cel mai bun rol

secundar feminin, iar Csaba Gerner pe cel decernat pentru cel mai

bun rol secundar masculin.

Ágnes Benedek (Teatrul “Tamási Áron” din Sfântu-Gheorghe) a

primit Premiul Primarului pentru prestaţia ei remarcabilă.

Organizatorii festivalului de la Kisvárda consideră importantă

reînnoirea continuă a festivalului şi prezenţa tinerilor, prin

urmare Premiul Teplánszky, rezervat artiştilor sub 30 de ani, va fi

predat de acum înainte de primarul oraşului. Câştigătoarea

premiului Teplánszky din acest an a fost Ágnes Kali pentru

activitatea sa de dramaturg al spectacolelor “Când coboară luna

plină peste second hand” şi “Nora – O casă de păpuşi”.

Potrivit anunţului făcut la deschiderea festivalului de Péter

Fekete, secretar de stat pentru cultură al Ministerului Resurselor

Umane din Ungaria, toţi participanţii de peste hotare ai

festivalului din acest an vor primi un sprijin pentru producţie de

costume din fondul de subvenţie al ministerului, care totalizează

30 de milioane forinţi (85 390 euro) – precizează comunicatul.