Summit UE - Viktor Orbán: noua reglementare ungară protejează copiii şi părinţii

Bruxelles, joi, 24 iunie 2021 (MTI) - Noua reglementare ungară se referă la modul în care un copil se familiarizează cu problema de altfel dificilă şi complicată a sexualităţii, iar decizia în acest sens cade în sarcina exclusivă a părinţilor; aceasta este o lege care protejează copiii şi părinţii, a subliniat premierul ungar Viktor Orbán, la Bruxelles, înaintea întrevederii de două zile a liderilor statelor membre ale UE.

Întrebat de presă, şeful guvernului de la Budapesta a spus că

pentru Ungaria este o onoare dacă un premier sau dacă preşedintele

Consiliului European se interesează de o lege maghiară.

“Sunt bucuros să le relatez că nu este vorba de vreo lege care

s-ar referi la homosexualitate. Această lege nu se referă la asta,

această lege se referă la creşterea copiilor, la educaţia cu orice

fel de conţinut sexual”, a spus. Întotdeauna este mai bine să

citeşti ceva mai întâi, şi abia apoi să reacţionezi, aceasta este

ordinea corectă, a adăugat premierul.

Prim-ministrul a subliniat că reglementarea spune că este

treaba părinţilor să decidă modul în care un copil dobândeşte

cunoştinţe despre problema sexualităţii. “Şi revine statului să

creeze condiţiile necesare pentru ca părinţii să îşi exercite în

mod efectiv aceste drepturi.

Aceasta este o lege privind protecţia copilului şi a

părinţilor”, a subliniat politicianul ungar.

“Eu sunt un apărător activ al drepturilor. Am luptat pentru

libertate în timpul comunismului, atunci când homosexualitatea era

pedepsită. Am luptat pentru libertate şi drepturi, ceea ce înseamnă

că am luptat şi pentru drepturile homosexualilor”, a spus Viktor

Orbán.

Această lege nu se referă la asta, această lege se referă la

drepturile copiilor şi ale părinţilor, a punctat premierul.

Ca răspuns la întrebarea unui alt jurnalist, Viktor Orbán a

subliniat că sportul este global, însă în privinţa subiectelor

politice este nevoie de prudenţă. Unele lucruri sunt permise în

anumite ţări şi nu sunt permise în altele, a spus premierul. Dacă

amestecăm sportul cu politica, excludem din epoca globală zone

întregi, mari, zone care diferă din punct de vedere cultural. Nu

este corect”, a spus premierul. Acesta a mai adăugat că sportul ar

trebui separat de politică.

“Suntem mândri de echipa noastră, este o echipă naţională

adevărată”, a spus Orbán, referindu-se la meciul de miercuri dintre

naţionala Ungariei şi cea a Germaniei.

“Au luptat eroic la München, în circumstanţe pe care le

cunoaşte şi le-a văzut toată lumea, putem fi mândri de ei”, a spus.

Modul în care s-au descurcat este încurajator pentru toţi

maghiarii, a adăugat premierul.