Universitatea din Szeged face cercetări pentru combaterea secetei în Bazinul Carpatic

Szeged, joi, 17 iunie 2021 (MTI) - Cercetătorii geografi de la Universitatea din Szeged (SZTE) studiază cauzele climatului, din ce în ce mai uscat, din Bazinul Carpatic, cu consecinţele sociale şi economice ale acestui fenomen, prin utilizarea metodelor moderne ale sistemului informatic geografic (GIS). În opinia specialiştilor, prognoza efectelor schimbărilor climatice şi prevenirea consecinţelor acestora pot fi eficiente numai prin analize geografice complexe, se arată într-un comunicat remis de Direcţia de relaţii publice a instituţiei de învăţământ superior, agenţiei ungare de presă MTI.

Convenţia pentru combaterea deşertificării a fost adoptată de

Naţiunile Unite, la data de 17 iunie 1994, iar de atunci, în

fiecare an, în această zi, se organizează o campanie mondială

pentru a atrage atenţia asupra efectelor secetei, care necesită

cooperări internaţionale, se arată în comunicat.

János Rakonczai, profesor al Departamentului de Geoinformatică,

Geografie fizică şi Mediu al Universităţii din Szeged, a explicat

că procesul de deşertificare este parţial legat de schimbările

climatice globale, dar în multe locuri este amplificat de impactul

social. Principalul criteriu al deşerturilor este cantitatea medie

anuală a precipitaţiilor sub 200 de milimetri. În Ungaria, media

regională anuală nu s-a situat niciodată sub 400 milimetri,

potrivit datelor de măsurare de peste 100 de ani, iar precipitaţii

mai mici de 200 milimetri nu au fost niciodată măsurate în decurs

de un an, în niciun loc de măsurare certificat.

Pe baza datelor din ultimii 120 de ani, precipitaţiile scad,

însă, în ultimii 50 de ani s-a observat o tendinţă opusă. Acest

lucru se datorează perioadei mai uscate de 20 de ani care a început

la mijlocul anilor 1970, perioadă în care cantităţile de

precipitaţii au fost doar sub medie. Acest interval de timp a

provocat o scădere semnificativă a nivelului apelor subterane în

spaţiul dintre Dunăre şi Tisa şi în regiunea Nyírség.

Activitatea umană şi schimbările climatice, ambele sunt

responsabile de climatul din ce în ce mai uscat dintre Dunăre şi

Tisa. Un semn palpabil al acestui fenomen este creşterea frecvenţei

secetelor. Efectele secetelor sunt deosebit de pronunţate în zonele

cu soluri nisipoase. Fenomenul a avut un rol esenţial în

abandonarea terenurilor arabile de către fermieri, încă din anii

’90.

Potrivit lui Károly Barta, profesor asociat al Departamentului

de Geoinformatică, Geografie fizică şi Mediu al Universităţii din

Szeged, oportunităţile pentru o prognozare credibilă a secetei

trebuie căutate în umiditatea solului. În timp ce prognoza meteo

poate oferi informaţii semnificative până la 10-12 zile, solul

păstrează “amprenta precipitaţiilor” chiar şi câteva luni, acesta

fiind cel mai important indicator al secetelor din viitor. La un

sol, în aprilie, uscat şi tare ca piatra, chiar şi la cantităţi

medii de precipitaţii, pot fi şanse mai mari pentru secetă severă,

în timp ce, la un sol aproape saturat, chiar şi pe vreme mai uscată

decât media, vegetaţia are şanse mult mai mari de supravieţuire.