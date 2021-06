Szijjártó: datorită vaccinării rapide a oamenilor, economia maghiară a fost relansată prima în Europa

Megosztás Tweet



Budapesta, marţi, 15 iunie 2021 (MTI) - Este un merit imens al tuturor maghiarilor faptul că Ungaria a reuşit să dea răspunsul cel mai eficace la pandemie, din punct de vedere sanitar şi economic deopotrivă, astfel economia maghiară a fost relansată prima în Europa - a declarat Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior marţi, în oraşul Komárom, la conferinţa de presă la care a fost anunţată investiţia companiei electronice Foxconn.

Potrivit comunicatului emis de minister, ministrul a subliniat:

pandemia nu numai că nu a încetinit, dimpotrivă, chiar a accelerat

schimbarea dimensiunii economiei maghiare, dat fiind că multe

investiţii au adus în Ungaria, în ultima perioadă, cele mai

avansate şi cele mai moderne tehnologii IT. Datorită investiţiilor

în industria electronică, am reuşit să scurtăm semnificativ

lanţurile de aprovizionare, ceea ce a permis Ungariei să devină un

jucător puternic şi important în această ramură a industriei – a

spus ministrul.

“Datorită investiţiei Foxconn şi investiţiilor corporative

similare, putem spune că în Ungaria lucrează 36 000 de persoane în

plus faţă de acum un an, iar numărul angajaţilor se apropie din nou

de 4,6 milioane” – a subliniat. El a remarcat de asemenea că “toate

acestea au avut o condiţie importantă, şi anume planul de acţiune

al guvernului privind stimularea investiţiilor, precum şi faptul că

nu ne-am abătut de la această cale, dovedită eficientă, nici în

timpul pandemiei, şi am oferit oamenilor locuri de muncă în loc de

ajutoare”.

Vorbind despre investiţie, Péter Szijjártó a spus că poate

anunţa şi de această dată o nouă dezvoltare în Ungaria al unui

investitor din Est, deoarece firma Cloud Network Technology srl.,

membru al grupului Foxconn, efecetueză o investiţie de 5 miliarde

forinţi (14,2 milioane euro) în Komárom. Drept urmare, compania va

avea 600 de angajaţi şi îşi va creşte capacitatea de depozitare cu

17 000 mp, ceea ce îi va permite să satisfacă noi comenzi către

cele mai mari companii de electronică.

Guvernul sprijină investiţia cu 1 miliard forinţi (2,84

milioane euro) – a precizat ministrul, adăugând: “peste 90% din

lucrătorii Foxconn sunt deja vaccinaţi, ceea ce a permis companiei

să funcţioneze fără întreruperi chiar şi în cea mai dificilă

perioadă a pandemiei”.