Au fost anunţate rezultatele concursului de fotografie "Prin ochii maghiarilor"

Budapesta, joi, 3 iunie 2021 (MTI) - Au fost anunţate rezultatele concursului "Prin ochii maghiarilor", un concurs de fotografie lansat de Secretariatul de Stat pentru Politicile Naţionale din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului Ungariei. Din cele peste 10 000 de fotografii primite, 101 au fost selectate pentru a comemora împlinirea a 101 ani de la Trianon.

Interesul faţă de concurs a fost mult peste aşteptări, au sosit

10 131 fotografii din întreaga lume, a declarat Árpád János Potápi,

secretarul ungar de stat responsabil pentru politicile naţionale,

joi, pe pagina sa de Facebook, atunci când au fost anunţate

rezultatele.

Oficialul ungar a amintit că acest concurs de fotografie a fost

lansat la finalul lunii aprilie, cu scopul de a realiza conexiunea,

într-un nou mod, a maghiarilor care trăiesc în diferitele colţuri

ale lumii, de a consolida legătura dintre aceştia şi de a prezenta

situaţia lor actuală, sentimentele lor şi starea lor de spirit,

într-o formă vizuală.

Competiţia s-a axat pe două subiecte principale: prezentarea

locurilor minunate din apropierea noastră şi noul început de după

epidemie. Tinerii cu vârste cuprinse între 13 şi 18 ani au avut

ocazia de a transmite fotografii şi despre şcoala online.

Secretarul de stat a spus că cel mai popular a fost subiectul

locurilor minunate, pentru care au fost transmise 8446 de

fotografii, în timp ce despre noul început de după epidemie au fost

trimise 1487 de fotografii. 198 de fotografii au tratat subiectul

şcolii online. Fotografii au sosit din multe locuri, inclusiv unele

îndepărtate, cum ar fi Rio de Janeiro, Indonezia, Istanbul,

Norvegia, Canada, Spania, Malta, Mauritius, Curacao sau cel mai

îndepărtat colţ al Bazinului Carpatic. Am reuşit să mobilizăm toată

maghiarimea, iar astfel am obţinut o perspectivă asupra vieţii de

zi cu zi a maghiarilor care trăiesc în aproape toate colţurile

lumii, a spus Potápi. Secretarul de stat a subliniat că, având în

vedere interesul imens şi calitatea fotografiilor, pe pagina de

Facebook a instituţiei a fost lansat şi un vot al publicului, iar

în plus faţă de câştigătorii selectaţi de juriul profesionist, au

fost alese încă trei persoane, cărora li s-a acordat premiul

special al Secretariatului de Stat pentru Politicile Naţionale.

Dintre cele 10 000 de fotografii primite, au fost selectate 101

fotografii – 21 de persoane au fost premiate de juriul

profesionist, iar 80, premiate în urma votului publicului.

Politicianul ungar a declarat că fotografii care au obţinut

cele mai multe voturi din partea publicului vor fi recompensaţi cu

premii speciale. Numeroşi antreprenori maghiari din Ungaria,

Transilvania, Slovacia şi Ucraina Subcarpatică au răspuns pozitiv

apelului de a oferi bunuri şi servicii cadou acestor fotografi.

“Cele 101 fotografii selectate prezintă lumea prin ochii

maghiarilor; arată modul în care noi, maghiarii, privim şi vedem

lumea acum, în 2021, la 101 ani de la Trianon, în anul în care avem

parte de un nou început”, a spus secretarul de stat.

O expoziţie cu cele mai frumoase fotografii transmise va fi

deschisă la data de 4 iunie, la Memorialul Trianonului (Piaţa

Kossuth, Budapesta) şi poate fi vizitată până duminică inclusiv.

Fotografiile pot fi vizualizate şi pe pagina de internet

http://www.kulhonimagyarok.hu/.