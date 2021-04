Calea ferată de mare viteză Budapesta-Varşovia ar putea să fie aibă o ramificaţie şi spre Viena şi Székesfehérvár

Megosztás Tweet



Budapesta, miercuri, 28 aprilie 2021 (MTI) - Calea ferată de mare viteză Budapesta-Varşovia ar putea să aibă o ramificaţie şi spre Viena şi Székesfehérvár, a transmis, miercuri, Ministerul Inovării şi Tehnologiei din Ungaria agenţiei ungare de presă MTI. Conexiunea de mare viteză care va trece prin capitalele statelor membre ale Grupului de la Visegrád ar putea conecta regiunea la reţeaua feroviară de mare viteză a Europei de Vest, printr-o ramificaţie spre Austria, se subliniază în comunicat. Potrivit planurilor, pe unele porţiuni ale liniei care se va construi în următorul deceniu, trenurile vor circula cu viteza de până la 320 km/h. Linia ar putea fi utilizată şi de trenurile InterCity interne, ceea ce înseamnă că pentru călătoriile spre Lacul Balaton va exista o alternativă mai competitivă decât transportul rutier.

Ministerul a informat că linia ferată de mare viteză

planificată se află pe cea mai aglomerată axă de transport a

Ungariei. Coridorul care pleacă din Budapesta şi se îndreaptă către

nord-vest este cel mai aglomerat coridor, atât pe cale ferată şi

şosele, cât şi pe cale aeriană.

Cu cele 70 de trenuri de marfă şi 400 de trenuri de călători pe

zi, linia de cale ferată 1 (Budapesta-Hegyeshalom-Rajka) se află

deja la limita capacităţii sale. La fel şi autostrada M1, care este

tranzitat de 70 000 de autovehicule, dintre care jumătate sunt

camioane. O parte semnificativă a necesităţilor de transport din

regiune este dată de traficul internaţional de tranzit, însă chiar

şi deservirea traficului suburban din Budapesta întâmpină probleme.

În anunţ se subliniază, de asemenea, că noua linie de cale

ferată ar începe la vest de Budapesta, către Székesfehérvár. După

posibilitatea de a opri la Győr, linia va ieşi din Ungaria la

Rajka, în direcţia Bratislava, iar în direcţia Viena, la

Hegyeshalom. Pe linia de cale ferată planificată se va putea

asigura o viteză de până la 350 km/h, iar trenurile ar putea

circula cu 250-320 km/h, cu excepţia zonelor urbane.

Potrivit primelor estimări, pe trenurile care vor circula pe

această linie ar putea călători mai rapid şi mai comod peste

douăzeci de milioane de pasageri internaţionali şi interni. Studiul

de fezabilitate a arătat că cele 1000 de miliarde de forinţi

cheltuiţi pe dezvoltarea acestei căi ferate vor fi recuperate prin

efectele favorabile asupra traficului, mediului şi a altor aspecte,

prin dezvoltarea economiei şi a turismului. Datorită investiţiei,

pe liniile de cale ferată existente vor fi eliberate capacităţi

semnificative, şi astfel, pe acestea vor putea circula mai multe

trenuri periurbane şi regionale de călători, respectiv trenuri de

marfă.

Noua linie de cale ferată va reduce numărul ambuteiajelor de pe

şoselele de legătură, va reduce numărul camioanelor care circulă pe

autostrăzi şi va însemna o scădere anuală de până la 400 000 de

tone de dioxid de carbon în aer. Calea ferată de mare viteză va fi

competitivă faţă de călătoria pe cale rutieră şi aeriană, atât în

ceea ce priveşte timpul de călătorie, cât şi confortul, se arată în

comunicat.

Uniunea Europeană doreşte ca traficul de călători pe calea

ferată de mare viteză din statele membre să fie dublat până în

2030, iar până la mijlocul secolului să fie triplat.

În consecinţă, există şanse mari ca UE să aibă o contribuţie

financiară la această dezvoltare care este una în conformitate cu

obiectivele ambiţioase ale uniunii. Chiar şi continuarea lucrărilor

de pregătire este planificată să aibă loc prin cofinanţare

comunitară.

“Linia ferată de mare viteză înseamnă că de la Budapesta la

Viena şi la Bratislava se va putea ajunge în mai puţin de două ore,

iar la Praga, în mai puţin de trei ore şi jumătate. De la Budapesta

la Varşovia, trenurile ar urma să ajungă în cinci ore şi jumătate.

În plus faţă de conectarea capitalelor statelor membre ale Grupului

de la Visegrád, investiţia ar conecta reţeaua internă cu cea

europeană. Datorită noii linii de cale ferată, am putea călători cu

trenuri interne spre Sopron, Veszprém, spre Lacul Balaton şi multe

altele, mai repede decât am face-o pe autostradă. Lucrările sunt

planificate să înceapă la începutul anului 2030, însă reconstrucţia

liniilor existente ar putea începe mai devreme”, a declarat

ministrul ungar al inovaţiei şi tehnologiei, László Palkovics,

citat în comunicat.