Coronavirus - Ungaria redeschide terasele începând de sâmbătă

Budapesta, vineri, 23 aprilie 2021 (MTI) - Ungaria a atins pragul de 3,5 milioane de persoane vaccinate, astfel că terasele pot fi redeschise începând de sâmbătă dimineaţă, a anunţat prim-ministrul ungar Viktor Orbán, în cadrul emisiunii "Bună dimineaţa, Ungaria!" a postului naţional Radio Kossuth.

Premierul a subliniat că la mijlocul săptămânii viitoare,

miercuri sau joi ar putea fi atins şi pragul de 4 milioane de

persoane vaccinate, ceea ce înseamnă că o gamă largă de servicii va

fi accesibilă celor care pot dovedi cu un certificat faptul că sunt

imunizaţi. Pot fi redeschise teatrele, circul, sălile de fitness,

patinoarele, grădinile zoologice, spa-uri şi piscinele, locurile de

joacă în spaţiu închis şi parcurile de distracţii, spaţiile închise

ale hotelurilor şi restaurantelor, totodată pot avea loc evenimente

cu dans şi muzică, respectiv evenimente sportive, a enumerat Orbán.

Şeful guvernului de la Budapesta a subliniat că activităţile

din ţară vor fi reluate treptat.

Viktor Orbán a vorbit şi despre faptul că tinerii cu vârsta

cuprinsă între 16-18 ani pot fi vaccinaţi cu serul Pfizer, astfel

că acestora li se va pune deoparte o cantitate suficientă de

vaccinuri de la acest producător. Deocamdată Ungaria nu se

angajează să vaccineze populaţia cu vârsta cuprinsă între 12 şi 16

ani, pentru acest lucru este nevoie de teste suplimentare, a

adăugat premierul.

Premierul a explicat că pentru redeschiderea teraselor a fost

nevoie de modificare câtorva reguli, iar din moment ce acestea pot

fi deschise până la ora 21:30, de sâmbătă încolo, interdicţia de

circulaţie pe timp de noapte va începe de la ora 23.

Viktor Orbán a subliniat că redeschiderea şcolilor a mers mai

bine decât s-au aşteptat, prezenţa în sălile de clasă a copiilor a

fost mult peste 50%.

Premierul a spus că dispute cu privire la eficacitatea

vaccinurilor există întotdeauna, însă rata de îmbolnăvire a

persoanelor vaccinate este de 1%, astfel că, în esenţă, cei

vaccinaţi cu cel puţin o doză pot fi consideraţi protejaţi.

Vaccinarea continuă să fie importantă, iar pe la mijlocul

săptămânii viitoare, peste jumătate din populaţia adultă a Ungariei

va fi protejată, a punctat Orbán. Şeful guvernului de la Budapesta

a mai adăugat că a fost lansată o nouă platformă prin care oamenii

pot solicita programarea.

Potrivit lui Viktor Orbán, vocea antivacciniştilor este

puternică, iar dintre ei face parte toată opoziţia, toată stânga.

Premierul a subliniat că în ciuda acestui fapt toate vaccinurile

sunt la fel de eficiente.

Întrucât în zilele următoare va sosi o cantitate mare de

vaccinuri, este posibil ca până la jumătatea lunii mai să poată fi

vaccinaţi toţi cei care s-au înregistrat. Atunci, cetăţenii

maghiari vor putea veni din orice colţ al lumii pentru a fi

vaccinaţi în Ungaria, a explicat Orbán.

În ceea ce priveşte prelungirea situaţiei de urgenţă, premierul

Ungariei a spus că pericolul nu a trecut, iar ţara trebuie să poată

fi funcţională în continuare. Este important ca această condiţie să

fie întrunită şi în timpul verii, în perioada vacanţei

parlamentare, iar guvernul să poată lua toate deciziile necesare

chiar şi atunci, a explicat.

Viktor Orbán a mai spus că numărul persoanelor decedate nu

reprezintă un subiect pentru lupte politice şi că s-ar putea vorbi

cu mai multă demnitate despre cei decedaţi. UE deţine o interfaţă

de raportare, unde se specifică în mod clar câţi oameni au murit în

acest an cu Covid, faţă de cel mai recent an în care am avut parte

de pace. Ungaria se află într-o “situaţie cel puţin acceptabilă”,

fiind în rândul ţărilor care au rezultate mai bune, a punctat.

Orbán a mai adăugat că, în ciuda acestui fapt, în statisticile

maghiare nu este precizată vreo diferenţă între cei care au murit

de Covid şi cei care au murit cu Covid.

Premierul a vorbit şi despre faptul că în ceea ce priveşte

vaccinurile există prea multe interese, cum ar fi cele ale

companiilor farmaceutice, iar în Europa chiar şi geopolitica a fost

implicată în problema vaccinurilor. Politica a învins omenia, deşi

atunci când vorbim de salvarea de vieţi omeneşti nu putem politiza,

a declarat Orbán. Concluzia este că motivul pentru care Ungaria se

descurcă bine cu vaccinarea este acela că nimeni nu îi poate spune

ce să facă, a declarat premierul maghiar. A mai spus că în Ungaria

deciziile se iau în baza unui singur criteriu, în baza interesului

naţional.