Actriţa maghiară Mari Törőcsik a încetat din viaţă

Budapesta, vineri, 16 aprilie 2021 (MTI) - Actriţa maghiară Mari Törőcsik, o figură importantă a teatrului din Ungaria, a încetat din viaţă, a transmis Teatrul Naţional al Ungariei, vineri, către agenţia ungară de presă MTI.

Actriţa care în timpul vieţii a fost distinsă cu Premiul

Kossuth şi cu două premii Jászai Mari şi Balázs Béla a murit în

zorii zilei de vineri, după o boală îndelungată, la vârsta de 86 de

ani.

Trecerea sa în nefiinţă ne întristează profund, odată cu Mari

Törőcsik am pierdut o personalitate de neînlocuit în arta teatrală

maghiară, se subliniază în comunicatul teatrului.

Cariera lui Mari Törőcsik a început în anul I de studenţie la

secţia de operetă a Universităţii de Teatru şi Film din Budapesta,

atunci când a obţinut rolul principal din filmul “Carusel” al lui

Zoltán Fábri.

La Festivalul de Film de la Cannes din 1956, figura sa fragilă

şi expresivitatea sa puternică a fascinat multă lume, inclusiv pe

scriitorul Jean Cocteau şi regizorul Francois Truffaut. Acesta din

urmă a scris, despre ea: “fără să fi ştiut, artista în vârstă de 20

de ani a fost cea mai mare vedetă a festivalului, ar fi meritat

Palme d’Or”.

În timpul anilor de facultate a jucat în atât de multe filme,

încât nu a reuşit să susţină trei dintre examenele sale, astfel că

diploma şi-a obţinut-o peste multe decenii, fără să mai fi

recuperat vreodată examenele pierdute.

În 1958 a fost angajată de Teatrul Naţional al Ungariei. În

următorii trei ani a jucat în zece filme şi a participat la

realizarea celor mai bune creaţii ale epocii (“Suburban legend”,

“Iron flower”, “Sweet Anna”), în “Silence and cry” în regia lui

Miklós Jancsó, apoi în “Electra, my love”. Apoi l-a cunoscut pe cel

care avea să îi devină soţ, Gyula Maár. Acesta a scris mai multe

filme pentru ea, printre care şi “Mrs. Déry, where are you?”.

Pentru rolul jucat în această peliculă a obţinut, la Festivalul de

Film de la Cannes din 1976, premiul pentru cea mai bună actriţă.

Cu ajutorul unor regizori extraordinari, Mari Törőcsik a reuşit

să exprime talentul său înnăscut şi pe scenă, fiind inspirată în

munca sa de Yuri Lyubimov şi Anatoly Vasilyev. A fost una dintre

cele mai mari actriţe maghiare din ultimii 50 de ani şi a avut

parte de toate tipurile de rol pe care le poate avea o actriţă.

În ultimii ani a fost internată de mai multe ori în spital. În

toamna anului 2008 a avut nevoie şi de resuscitare şi s-a aflat o

vreme în comă, fiind îngrijită timp de săptămâni întregi la terapie

intensivă. Abia în vara lui 2018 a început să joace din nou.

Este aproape imposibilă enumerarea premiilor pe care le-a

primit întru recunoaşterea meritelor sale. În 1959 a primit Premiul

Béla Balázs, în cadrul mai multor festivaluri internaţionale

importante a primit premii pentru cea mai bună interpretare

feminină, iar în 1994, în cadrul Festivalului de Film din Ungaria a

primit un premiu pentru întreaga activitate. A primit două Premii

Mari Jászai (1964, 1969). I s-a acordat, de asemenea, şi Premiul

Kossuth (1973), şi Marele Premiu Kossuth (1999), iar în 1995,

Crucea Ordinului de Merit al Republicii Ungare, în 2000 fiind

numită actor al naţiunii. În 2012, un premiu pentru întreaga

activitate i-a fost acordat în cadrul Festivalul Internaţional de

Film Transilvania TIFF din Cluj-Napoca.

În noiembrie 2015, în timp ce Mari Törőcsik se lupta cu bolile

sale, Teatrul Naţional al Ungariei a sărbătorit cea de-a 80-a

aniversare a sa printr-o gală şi o expoziţie ce i-au fost dedicate.

Actriţa a urmărit cu lacrimi în ochi spectacolul realizat în

cinstea sa, spunând, la final, “am avut o viaţă frumoasă şi

bogată”. Cu ocazia acestei aniversări a fost anunţată şi

înfiinţarea unei burse care îi poartă numele şi care este destinată

sprijinirii tinerelor talente.