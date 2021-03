Laureatul cu premiul Abel, László Lovász: matematica este asemenea unui rebus bun

Budapesta, miercuri, 17 martie 2021 (MTI) - "Întotdeauna am fost interesat de felul în care pot fi conectate diferitele domenii ale ştiinţei, acesta fiind şi motivul pentru care am început, pe vremuri, să mă ocup de conexiunile dintre informatica teoretică şi matematica discretă", a declarat, pentru agenţia ungară de presă MTI, matematicianul László Lovász, după ce la Oslo a fost anunţat că este unul dintre câştigătorii Premiului Abel din acest an.