Sentinţă definitivă: inscripţia bilingvă de la limita dintre judeţul Braşov şi Covasna nu trebuie îndepărtată

Cluj-Napoca, joi, 25 februarie 2021(MTI) - Potrivit sentinţei definitive a Curţii de Apel Bucureşti, Consiliul Judeţean Braşov nu trebuie să îndepărteze inscripţia bilingvă româno-maghiară de la limita dintre judeţ şi Secuime, a anunţat organizaţia judeţeană din Braşov a UDMR, joi, pe pagina sa de Facebook.

În urmă cu mai mulţi ani, Consiliul Judeţean Braşov a amplasat

şi inscripţii în limba maghiară pe poarta de la limita dintre

judeţul Braşov şi judeţul Covasna. La ieşirea din judeţul Braşov

spre Secuime, autorităţile le-au urat drum bun şoferilor şi în

limba maghiară, iar cei care soseau dinspre Secuime puteau citi

denumirea judeţului şi în limba maghiară.

În 2018, Asociaţia Civică pentru Demnitate în Europa (ADEC) –

care spune că este înfiinţată în vederea apărării drepturilor

românilor din Secuime – a atacat în instanţă acest demers.

Asociaţia a motivat acţiunea prin faptul că legea permite

inscripţiile în mai multe limbi doar în unităţile administrative în

care proporţia unei minorităţi depăşeşte 20% din populaţie, iar în

judeţul Braşov această condiţie nu este întrunită.

Asociaţia lui Dan Tanasă, care în luna decembrie a fost ales

deputat din partea AUR, a câştigat procesul din prima instanţă, iar

în martie 2020, Tribunalul Bucureşti a dispus ca CJ Braşov să

îndepărteze inscripţiile maghiare de pe poartă.

În recurs s-a constituit parte şi Asociaţia Advocacy Group For

Freedom of Identity (AGFI) din Cluj-Napoca. Prin sentinţa sa

definitivă de miercuri, Curtea de Apel Bucureşti a anulat sentinţa

din prima instanţă. În opinia acesteia, ADEC nu are calitate

procesuală activă, astfel că acţiunea este lipsită de interes.

Cazul acestor inscripţii în limba maghiară din judeţul Braşov

este, deja, al doilea în care instanţa constată că ADEC nu are

calitate procesuală activă. Într-o sentinţă definitivă anterioară –

caz în care Curtea de Apel Bucureşti a publicat şi motivarea –

lipsa calităţii procesuale active a ADEC a fost stabilită cu

argumentul că asociaţia luptă pentru drepturile persoanelor de

etnie română, iar inscripţiile în limba maghiară nu li se adresează

acestora, ci membrilor minorităţii maghiare a cetăţenilor români.

În sentinţa de atunci a instanţei s-a precizat că contestarea

inscripţiei în limba maghiară nu este un demers care să servească

la aducerea la îndeplinire a scopului asociaţiei.