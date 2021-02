Ministerul de finanţe ungar: performanţa economiei ungare a depăşit media Uniunii Europene

Megosztás Tweet



Budapesta, marţi, 16 februarie 2021 (MTI) - În anul 2020, performanţa economiei ungare a rămas în urmă cu 5,1% faţă de cea de anul trecut, un rezultat mult mai favorabil în comparaţie cu media de -6,4% a ţărilor Uniunii. Datele Oficiului Central de Statistică a Ungariei demonstrează că măsurile de protecţie a economiei au fost eficiente, economia ungară a câştigat mult în rezistenţă în ultimul deceniu - astfel a comentat marţi Ministerul Finanţelor (PM) datele cele mai recente.

Conform aşteptărilor ministerului, începând cu trimestrul II va

reveni creşterea dinamică, iar în anul 2021 economia poate

înregistra deja o creştere de 4-5%.

Produsul intern brut (GDP) al Ungariei a scăzut în ultimul

trimestru din 2020 cu 3,7% faţă de perioada identică a anului

precedent, iar în comparaţie cu trimestrul anterior ea a crescut cu

1,1%. La nivel anual, volumul GDP a regresat cu 5,1% faţă de anul

precedent. Cifra peste aşteptări a GDP-ului ungar se datorează în

primul rând performanţei mai bune decât cea preconizată în

industrie şi în construcţii. Producţia industrială a crescut în

fiecare lună a ultimului trimestru al anului trecut, comparativ cu

datele înregistrate cu un an în urmă. După regresul din luna mai,

industria construcţiilor a demonstrat şi ea o tendinţă de redresare.

Evoluţia pozitivă din acest an a produsului intern brut al

Ungariei este sprijinită de faptul că epidemia a afectat o economie

aflată într-o creştere avântată, care are un fundament solid.

Măsurile adoptate care au depăşit toate recordurile din istoria

Ungariei, ajungând până la peste 30% din GDP, au contribuit la

evitarea o recesiune de aproape 7%, prin care Ungaria a trecut deja

după criza din 2008. Revenirea la tendinţa ascendentă este

susţinută şi de Planul de Acţiune pentru Relansarea Economiei, care

cuprinde TVA de 5% pentru locuinţe, sprijinul pentru renovarea

locuinţelor familiale, scutirea de taxe a tinerilor sub 25 de ani

şi creditul rapid fără dobândă destinat relansării.