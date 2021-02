Ungaria a propus mai multe proiecte în cadrul Iniţiativei celor Trei Mări

Megosztás Tweet



Budapesta, vineri, 12 februarie 2021 (MTI) - Ungaria a aderat la fondul Iniţiativei celor Trei Mări şi a propus 16 proiecte în domeniile digitalizării, transporturilor şi energiei, a declarat ministrul ungar de externe şi al comerţului exterior, Péter Szijjártó, în cadrul şedinţei miniştrilor de externe din ţările participante, care a avut loc joi, online. În cadrul unui video distribuit pe pagina sa de Facebook, Péter Szijjártó a subliniat că Ungaria a fost întotdeauna un susţinător puternic şi angajat al Iniţiativei celor Trei Mări, care aduce laolaltă interesele economice ale ţărilor din Europa Centrală şi de Est. Cu toate acestea, este important ca această iniţiativă să nu fie doar una în domeniul comunicării. Iniţiativa are sens doar dacă ţările vor putea pune în aplicare proiecte care vor sprijini dezvoltarea şi coeziunea regiunii.

Şeful diplomaţiei ungare a atras atenţia că, atunci când cineva

analizează harta europeană a infrastructurii, poate observa că în

relaţia Nord-Sud, Europa Centrală este relativ subdezvoltată atât

în domeniul energiei, cât şi în privinţa transportului. La est de

Germania nu există o reţea feroviară de mare viteză, a adăugat

ministrul ungar. Trebuie lucrat la asta, iar Iniţiativa celor Trei

Mări oferă un cadru excelent în acest sens, a spus şeful

diplomaţiei ungare.

În ceea ce priveşte rezultatele maghiare, Péter Szijjártó a

raportat că Ungaria construieşte conductoare de gaz cu Slovacia şi

România, totodată are în plan o astfel de cooperare şi cu Slovenia.

În toamna acestui an, în Ungaria va fi finalizată şi construcţia

secţiunii de 230 de kilometri a Via Carpatia. Au fost făcute, de

asemenea, primii paşi în direcţia construirii unei căi ferate de

mare viteză între capitalele ţărilor membre ale Grupului de la

Visegrád (Ungaria, Slovacia, Cehia şi Polonia) şi se doreşte ca

acestei reţele să i se alăture şi Bucureştiul, a explicat ministrul

ungar de externe. Szijjártó a menţionat, de asemenea, succesul

obţinut împreună cu Croaţia în privinţa terminalului LNG din Krk

care şi-a început funcţionarea.

Péter Szijjártó a relatat că Ungaria a semnat tratatul de

aderare la fondul Iniţiativei celor Trei Mări la data de 2

decembrie a anului trecut. Eximbank a şi furnizat 20 de milioane de

euro acestui fond în care Ungaria a propus mai multe proiecte.

Dintre acestea, Péter Szijjártó a subliniat diversificarea

aprovizionării cu gaze, care reprezintă o chestiune de securitate

naţională pentru Ungaria. Potrivit ministrului, ar trebui realizată

o conductă de gaze între Slovenia şi Ungaria, care să asigure

aprovizionarea cu gaze a celor două ţări, şi care ar putea fi

extinsă şi în Italia. În plus, ar trebui extinse în continuare

reţelele deja existente între Ungaria şi Slovacia.

Toate acestea vor avea sens atunci când va fi finalizată

conducta dintre Bulgaria şi Grecia, a spus Péter Szijjártó, care

şi-a îndemnat omologii să depună eforturi pentru ca acest proiect

să reprezinte una dintre priorităţile din cadrul Iniţiativei celor

Trei Mări.

În acelaşi timp, Péter Szijjártó a menţionat că nu vor ca

Iniţiativa celor Trei Mări să fie exclusivă, astfel Ungaria este

interesată şi de cooperarea cu vecinii din Est şi din Sud.

“Conectivitatea şi proiectele comune sunt extrem de importante”, a

spus ministrul, subliniind că epidemia de coronavirus a arătat “cât

de mult depindem unii de alţii”, şi că ţările din regiune trebuie

să acţioneze împreună.