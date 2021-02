Secretar de stat ungar: Ungaria va avea un an greu la Bruxelles

Megosztás Tweet



Budapesta, marţi, 9 februarie 2021 (MTI) - Ungaria va avea un an greu în sălile de tratative de la Bruxelles, a declarat noul secretar de stat responsabil pentru Afaceri Europene al Ministerului Justiţiei din Ungaria într-un interviu acordat cotidianului Magyar Nemzet. Oszkár Ökrös a declarat în interviul apărut în ediţia de marţi a cotidianului: "nu avem nevoie nici de mai multă, nici de mai puţină Europă, ci de o Uniune Europeană inteligentă".

Ungaria este “elevă fruntaşă” în domeniul digitalizării, al

apărării, precum şi în cel al politicilor climatice, a opinat

secretarul de stat.

În cazul migraţiei trebuie să fim vigilenţi, “pentru că

Bruxelles forţează în continuare redistribuirea imigranţilor”, a

spus oficialul ungar.

Secretarul de stat a reamintit că guvernul ungar va prelua în

iunie preşedinţia Grupului de la Visegrád, o sarcină care are o

dimensiune europeană considerabilă. În plus, va urma şi o campanie

electorală, aşadar 2021 se anunţă un an realmente dur.

“Concepţia noastră este că nu ar trebui să existe ţări nucleu

şi state membre situate la periferie, ci avem nevoie de o uniune

multipolară în care fiecare stat membru să îşi găsească forma de

cooperare cea mai convenabilă”, a spus secretarul de stat.

“În privinţa temei migraţiei şi în chestiunile legate de

politica identitară ne putem aştepta la o intensificare a

conflictelor deja existente, în alte domenii însă suntem

consideraţi elevi fruntaşi, cum ar fi digitalizarea, cooperarea în

domeniul apărării sau politica climatică”, a spus secretarul de

stat.

Oszkár Ökrös a evidenţiat diferenţa fundamentală dintre

concepţia Europei naţiunilor şi cea care privilegiază Statele Unite

ale Europei.

“Problema este că, în instituţiile de la Bruxelles, devenite

supradimensionate, şi în curentul politic principal al statelor

aderate înainte de 2004 s-a consacrat noţiunea unei Europe

federale”, care a început să fie considerată ca unica modalitate a

integrării, a constatat oficialul.

“Cu toate acestea, din punctul nostru de vedere, esenţa

integrării (…) nu constă în ştirbirea particularităţilor

naţionale şi contopirea lor, ci tocmai în deschiderea unui spaţiu

cât mai larg pentru aceste particularităţi”, a adăugat secretarul

de stat.