Masacrul de la Siculeni, comemorat la cea de-a 257-a aniversare

Cluj-Napoca/Siculeni, joi, 7 ianuarie 2021 (MTI) - În comuna Siculeni din Ţinutul Secuiesc s-au comemorat 257 ani de la masacrul comis de trupele imperiale habsburgice în 1764.

În discursul rostit lângă monumentul Siculicidium, Árpád János

Potápi, secretar de stat ungar responsabil pentru politici

naţionale al Cancelariei Prim-ministrului Ungariei, a declarat că

libertatea secuilor nu poate fi disociată de libertatea tuturor

maghiarilor din Bazinul Carpatic. A menţionat că, an de an,

comemorarea de la Siculeni este primul eveniment important al

anului şi că fiecare an aduce speranţa unui nou început. Anul

acesta însă relansarea este cu atât mai de actualitate, cu cât

Conferinţa Permanentă Maghiară a declarat 2021 anul relansării

naţionale.

“Să luăm totul de la început aici, în acest an care poate va

însemna şi sfârşitul pandemiei, care va aduce poate eliberarea,

reînnoirea, oportunitatea de a fi din nou împreună, liberi. În

2021, în anul relansării naţionale, cifra 21 poartă şi mesajul:

după secolul 20, cel al pierderilor, secolul 21 să fie pentru toţi

maghiarii un secol pe care îl vom câştiga împreună” – a formulat

secretarul de stat.

Citându-l pe prim-ministrul Viktor Orbán, el a declarat: “Toate

meciurile durează până când le câştigăm. Aşa să fie în acest an’21,

aşa să fie şi în acest secol 21! (…) Să ne hotărâm aici, unde îi

comemorăm pe strămoşii noştri, că vom continua să lucrăm împreună

pentru prosperarea naţiunii maghiare, pentru viitorul reuşit al

copiilor noştri!”, a spus Potápi.

Csaba Borboly, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, a

subliniat în cuvântarea sa că secuii doresc astăzi un Ţinut

Secuiesc în care se luptă mai puţin şi se construieşte mai mult.

Csaba Szentes, primarul comunei Siculeni, a afirmat că datoria

noastră faţă de vechii eroi de la Siculeni este să fim solidari.

În declaraţia emisă cu ocazia comemorării, preşedintele

Consiliului Naţional Secuiesc (CNS) a încurajat toată lumea să

aprindă câte o lumânare în amintirea eroilor, să ducă o floare la

monumentul care păstrează tradiţiile locului şi să semnaleze şi în

spaţiul virtual faptul că a comemorat tragicul eveniment de la

Siculeni.

În cursul masacrului din 1764 de la Siculeni, trupele imperiale

au măcelărit mai multe sute de secui.

Antecedentul acestui atac a fost ordinul dat în 1760 de

împărăteasa Maria Tereza prin care a dispus reorganizarea trupelor

grănicereşti secuieşti. Secuii erau nemulţumiţi de faptul că,

potrivit noilor reguli, au fost constrânşi să servească şi sub

comandă germană, pe teritoriu străin, fără redobândirea vechilor

libertăţi în schimbul serviciului militar. Mulţi dintre ei s-au

refugiat pentru a scăpa de înrolare, însă aproximativ 2500 de secui

s-au adunat la Siculeni şi au formulat o petiţie de protest

adresată Mariei Tereza. Trupele împărăteşti au atacat prin

surprindere localitatea Siculeni în zorii zilei de 7 ianuarie 1764,

reuşind să înfrângă rezistenţa secuilor.