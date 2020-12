Bálint Porcsalmi se retrage din funcţia de preşedinte executiv al UDMR

Megosztás Tweet



Cluj-Napoca, joi, 10 decembrie 2020 (MTI) - Bálint Porcsalmi a anunţat că părăseşte funcţia de preşedinte executiv al UDMR. Politicianul şi-a anunţat decizia pe pagina de socializare a UDMR.

Acesta a scris că, în 2017 a preluat funcţia de preşedinte

executiv pentru o perioadă de doi ani, dar, după alegerile

europarlamentare, la solicitarea preşedintelui Hunor Kelemen, a

continuat să mai lucreze.

“Atunci am convenit ca, după alegerile parlamentare din 2020,

să îmi suspend această activitate. Astfel, pe lângă atribuţiile

mele de preşedinte executiv, am gestionat şi campania electorală

prezidenţială de anul trecut, apoi campaniile pentru alegerile

locale şi cele parlamentare din acest an. La data de 6 decembrie,

misiunea mea s-a încheiat: potrivit planurilor mele, după

negocierile pentru formarea guvernului, îmi voi preda mandatul de

preşedinte executiv”, a postat politicianul.

Bálint Porcsalmi, care anterior a lucrat ca expert în campanii,

a făcut referire şi la faptul că UDMR a traversat doi ani grei, cu

patru alegeri reuşite, şi le transmite mulţumiri tuturor celor care

au luptat alături de el în această perioadă.

“Mulţumesc Uniunii pentru încredere şi pentru oportunitate.

Sunt mândru de colaboratorii mei, precum şi de rezultatele obţinute

împreună. Hai, UDMR!”, a scris, în finalul mesajului.

Bálint Porcsalmi a fost preşedintele executiv al UDMR începând

din ianuarie 2017. La alegerea sa, Hunor Kelemen a subliniat că

acesta a lucrat nu numai în Transilvania, în spaţiul politic

românesc, ci a lucrat şi consultant, respectiv formator pentru zeci

de partide, politicieni şi candidaţi în multe ţări din Europa

Centrală şi de Est, precum şi din Africa şi Asia.

Porcsalmi, de profesie politolog, a ocupat, din anul 2001,

diferite funcţii în UDMR: în perioada 2005-2007 a fost şeful de

cabinet al lui Zsolt Nagy, ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei

informaţiei, în 2007, a fost secretar de stat în Ministerul

Telecomunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, apoi şeful de

cabinet al lui Hunor Kelemen, ministrul culturii. După aceasta, în

calitate de trainer, a ţinut prelegeri şi instruiri privind

comunicarea politică şi organizarea de campanii în cadrul

International Republican Institute.