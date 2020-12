Alegeri în România - Kelemen Hunor: cu rămânerea acasă nu putem sancţiona deciziile stupide ale guvernului

Megosztás Tweet



Cluj-Napoca, vineri, 4 decembrie 2020 (MTI) - Într-un interviu publicat vineri de cotidianul Krónika, Hunor Kelemen a afirmat că s-a sesizat starea de enervare a alegătorilor privind măsurile greşite pe care guvernul le-a adoptat în lupta împotriva epidemiei, deciziile stupide ale acestuia nu pot fi sancţionate însă cu rămânerea acasă.

Ziarul Krónika a publicat un lung interviu cu preşedintele UDMR

înaintea alegerilor de duminică. Hunor Kelemen a amintit pe primul

loc greşeala de a închide şcolile în toată ţara. El a afirmat:

“UDMR nu a participat la aceste decizii, aşadar, dacă trebuie, să

votăm cu mânie, dar să mergem la vot”.

Cu privire la vizitele de campanie ale reprezentanţilor

coaliţiei de guvernământ din Ungaria (Fidesz-KDNP), a spus: este

vorba de practică obişnuită a campaniilor precedente, care este

deja un lucru natural. A adăugat: la rândul ei şi UDMR i-a susţinut

pe candidaţii Fidesz-KDNP la alegerile din Ungaria din anul 2018,

această colaborare există de multă vreme.

“Prim-ministrul Viktor Orbán ar fi venit şi el cu plăcere, era

deschis în acest sens, însă situaţia epidemiologică a împiedicat

prezenţa sa în persoană, de aceea am formulat împreună o scrisoare

adresată maghiarilor” – a declarat.

Politicianul a comentat şi protestele exprimate pe reţelele de

socializare împotriva apelurilor la participare la scrutin ale

conducătorilor bisericilor maghiare, pe care a apărut şi semnul

UDMR. El a remarcat: îndemnurile capilor bisericeşti la participare

nu este o noutate, iar regulile actuale ale campaniei au impus

obligaţia includerii semnului electoral în aceste mesaje.

La întrebarea dacă UDMR are un program electoral, Hunor Kelemen

a declarat: programul general al UDMR reprezintă cadrul, dar pe

lângă acesta există şi o versiune regândită, completată a

programului electoral prezidenţial de anul trecut. Dat fiind că de

atunci nu s-au făcut nici mai multe autostrăzi, nici mai multe

dezvoltări în economie. În plus, preşedintele UDMR a atras atenţia

asupra planului de acţiune privind gestionarea epidemiei şi

revigorarea economiei, publicat de UDMR în actuala campanie, un

plan care ar defini pe termen mediu economia şi sistemul sanitar.

Hunor Kelemen consideră probabilă o modificare a constituţiei

în ciclul parlamentar următor. El a menţionat: UDMR ar dori să se

adopte o constituţie cu totul nouă, deoarece experienţa de până

acum arată că modificarea constituţiei propusă de Uniune nu a

trecut proba constituţionalităţii.

Politicianul a declarat: nu au niciun temei speculaţiile

potrivit cărora UDMR – în cazul participării sale la următoarea

coaliţie de guvernământ – ar primi aceleaşi ministere ca cele pe

care le-a condus în trecut, adică sănătatea, protecţia mediului şi

cultura.

“Dacă ar trebui să negociem azi, nu am cere în primă fază

niciunul din aceste portofolii. Dacă aş spune că nu ne-am gândit la

guvernare, nu m-ar crede nimeni, dacă aş spune că ştim exact ce am

putea să obţinem, ar suna destul de arogant. Nu ştim, dar avem idei

cu privire la domeniile pe care le-am putea conduce corespunzător,

cu competenţă şi în mod eficient în următorii patru ani, ca membri

ai unei coaliţii” – a formulat preşedintele UDMR.

Răspunzând la o întrebare privind situaţia economică dificilă,

a declarat: nu este de acord cu reducerea salariilor, însă

consideră acceptabilă îngheţarea salariilor bugetare pe anii

2021-2022. A precizat: UDMR ar păstra şi ar curăţa sistemul de

impozitare unică, ar controla cu severitate colectarea impozitelor,

mai ales a TVA-ului, pentru că România are creanţe uriaşe în acest

domeniu. A mai adăugat: în cadrul reformei administraţiei publice

este necesară digitizarea şi raţionalizarea, dar nu este nevoie de

concedieri masive.

Hunor Kelemen a precizat într-un răspuns: pentru UDMR,

rezultatul bun la alegeri înseamnă întotdeauna asigurarea unei

reprezentări politice a maghiarilor conform proporţiei lor din

populaţie, dar dacă, în eventualitatea unei prezenţe mai reduse a

românilor la vot, maghiarii ar participa în număr ceva mai mare la

alegeri, atunci rezultatul final ar putea fi mai bun decât cel

proporţional.

“Prin faptul că am creat cooperarea între forţele politice

maghiare, noi am făcut primul pas, acum e rândul electoratului

maghiar să fie solidar, în acest caz, după 6 decembrie, am putea

umple cu conţinut această cooperare. Am observat deja la alegerile

locale că participarea la vot – cu respectarea regulilor – nu

implică contagierea. Pe de altă parte, nu putem lăsa ca viaţa

noastră să fie dominată de teamă, nu putem sacrifica libertatea pe

altarul fricii. Eu consider o metodă raţională de a ne utiliza

mânia pentru a asigura o reprezentare puternică în legislativul de

la Bucureşti, ca acesta să adopte mai puţine decizii stupide în

perioada următoare. Îi încurajăm pe maghiari să nu se teme, să

arătăm că suntem puternici, să nu ne afişăm slăbiciunea” – a

declarat în interviul acordat cotidianului Krónika Hunor Kelemen,

preşedintele UDMR.