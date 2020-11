Viktor Orbán: Schulz a atacat Ungaria timp de ani de zile pentru faptul că îşi apără graniţele şi nu acceptă imigranţi

Megosztás Tweet



Budapesta, luni, 30 noiembrie 2020 (MTI) - Avantajul competiţional (economic) moştenit se diminuează pe măsură ce Europa Centrală vine puternic din urmă, iar până la sfârşitul anului 2020 vor exista condiţii de concurenţă echitabile, "iar până atunci, cerem mai mult control de sine de la domnul Schulz şi prietenii săi", a declarat premierul ungar Viktor Orbán, luni, în răspunsul pe care i l-a trimis fostului preşedinte al Partidului Social Democrat din Germania. Şeful guvernului de la Budapesta a adăugat că Martin Schulz a atacat Ungaria timp de ani de zile pentru faptul că îşi apără graniţele şi nu acceptă imigranţi. "Deşi legătura dintre cele două lucruri este evidentă", a remarcat premierul.

În scrisoarea pe care a transmis-o şi agenţiei ungare de presă

MTI, Viktor Orbán a reacţionat la faptul că Martin Schulz a acuzat

Ungaria că oprimă presa, că dă dovadă de antisemitism şi că este

profitoare, lucruri pe care le-a declarat la postul de radio german

Deutschlandfunk.

În răspunsul său, Viktor Orbán a punctat că Martin Schulz nu

are dreptate, ci contrar afirmaţiilor sale, presa maghiară este mai

liberă şi mai diversă decât cea germană. “În ceea ce priveşte

antisemitismul, în Ungaria este de neconceput ceea ce în Germania

se poate întâmpla chiar şi astăzi: hărţuirea deschisă a evreilor,

abuzul împotriva acestora”, a scris prim-ministrul.

Orbán a adăugat că Martin Schulz a atacat Ungaria timp de ani

de zile pentru faptul că îşi apără graniţele şi nu acceptă

imigranţi. “Legătura dintre cele două lucruri este evidentă”, a

remarcat premierul.

Potrivit premierului ungar, “cea mai mare minciună” a lui

Martin Schulz se referă la fondurile UE. “Schulz şi mulţi alţi

germani se comportă de parcă ar da bani ţărilor mai sărace, de

parcă ar fi contributori net. De fapt, este taman invers: ei sunt

beneficiarii net ai unui sistem economic european numit piaţă

unică. Nu fac decât să returneze celorlalte state membre, prin

intermediul bugetului Uniunii Europene, o parte din profiturile

produse pe piaţa unică, iar mare parte din aceşti bani ajunge,

oricum, tot la ei”, a explicat.

Aceasta este realitatea echilibrului de putere economică în

Europa, iar noi trebuie să trăim cu asta, a spus Viktor Orbán.

Potrivit acestuia, “este o ipocrizie gravă când unii politicieni

germani se aşteaptă ca noi să mai fim şi recunoscători pentru asta”.

Prim-ministrul a mai explicat că, în cazul Ungariei, statele

mai bogate ale Uniunii Europene, cu Germania în frunte, scot din

Ungaria aproximativ 6 miliarde de euro pe an, cu diverse titluri.

Între timp, Ungaria primeşte din bugetul UE aproximativ 4 miliarde

de euro pe an, a punctat.

“Situaţia este clară. Faptul că Ungaria este membră a UE nu

costă Germania, ci Germania este cea care câştigă bani de pe urma

noastră”, a spus Orbán.

Mai mult decât atât, această supremaţie germană nu se datorează

hărniciei sau cunoştinţelor mai mari ale germanilor. “Pur şi

simplu, este vorba despre faptul că Ungaria a trăit sub ocupaţie

sovietică, în timp ce din Germania s-a aflat sub aceeaşi ocupaţie

doar o treime. Germania de Vest a putut acumula capital timp de 45

de ani, în timp ce noi am fost jefuiţi în mod constant de

comuniştii sovietici”, a scris Viktor Orbán.

Prim-ministrul Ungariei a subliniat că avantajul competiţional

moştenit de vest se diminuează pe măsură ce Europa Centrală vine

puternic din urmă, iar până la sfârşitul anilor 2020 vor exista

condiţii de concurenţă echitabile – parţial în urma politicii de

convergenţă a Uniunii Europene. “Până atunci, cerem mai mult

control de sine de la domnul Schulz şi prietenii săi”, a adăugat

premierul.