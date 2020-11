Conferinţa Permanentă Maghiară - Viktor Orbán: anul acesta a dovedit că noi, maghiarii, chiar aparţinem unii de alţii

Megosztás Tweet



Budapesta, joi, 26 noiembrie 2020 (MTI) - Anul 2020 şi pandemia au dovedit că noi, maghiarii, chiar aparţinem unii de alţii, a declarat premierul ungar Viktor Orbán, joi, printr-un mesaj video pe care l-a trimis la cea de-a 19-a întrunire a Consiliului Permanent Maghiar (Máért), care are loc online.

În salutul transmis membrilor Máért şi participanţilor la

Consiliul Diasporei Maghiare, prim-ministrul a vorbit despre faptul

că anul acesta au coincis, într-un mod interesant, două lucruri

aparent diferite: împlinirea a 100 de ani de la Tratatul de la

Trianon şi o pandemie. Ambele sunt mari încercări, iar “întâlnirea

celor două ne aminteşte de faptul că încercările nu sunt istorice,

ci se află aici, cu noi, în fiecare zi”.

“Faptul că aparţinem unii de alţii ne leagă nu numai de

trecutul istoric, ci şi de prezent şi de viitor”, a spus premierul

maghiar.

Orbán a subliniat că pandemia a fost o mare încercare şi în

privinţa acelei “dorinţe adevărate, reconfortante, venită din

inimă, potrivit căreia noi, maghiarii, aparţinem unii de alţii,

chiar dacă Ungaria istorică a fost ruptă în multe bucăţi”. Anul

curent a dovedit că nu este doar un gând sau o supoziţie istorică

această solidaritate, ci o realitate efectivă, a spus Viktor Orbán.

“Cu Slovacia, Serbia, Croaţia şi Slovenia am format cooperări

cât se poate de strânse, iar cu austriecii ne-am consultat aproape

zilnic. Între timp, în ciuda dificultăţilor politice, am reuşit să

ajutăm şi maghiarii care trăiesc în Ucraina Subcarpatică şi

Transilvania. Am dovedit că fiecare viaţă contează, indiferent că

persoana respectivă locuieşte în Ungaria sau în afara graniţelor

sale. Am dovedit că niciun maghiar nu este singur”, a spus şeful

guvernului de la Budapesta. Viktor Orbán a mai adăugat: pandemia nu

s-a terminat încă, “să continuăm să avem grijă unii de alţii!”.