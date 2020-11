Viktor Orbán: Europa nu se poate preda în faţa reţelei Soros

Megosztás Tweet



Budapesta, miercuri, 25 noiembrie 2020 (MTI) - "Dacă vrem să ne păstrăm libertatea, Europa nu se poate preda în faţa reţelei Soros", a scris prim-ministrul ungar Viktor Orbán, pe pagina miniszterelnok.hu, ca reacţie la un articol pe care György Soros l-a publicat zilele trecute.

În introducere, premierul Ungariei a scris: mulţi cred că un

prim-ministru nu ar trebui să se certe cu György Soros, căci acesta

este un infractor economic, care şi-a dobândit averea prin

speculaţii, prin distrugerea a milioane de oameni şi prin

şantajarea economiilor naţionale. Aşa cum guvernele nu pot duce

negocieri cu teroriştii, nici şefii de guverne nu pot avea dispute

cu infractorii economici.

Totuşi, acum este nevoit să facă asta, a continuat Viktor

Orbán. Şi asta întrucât, în cadrul articolului pe care l-a publicat

în urmă cu o săptămână, pe pagina Project Syndicate, acest

miliardar în dolari, de origine maghiară, i-a instruit pe liderii

UE să pedepsească sever statele membre ale Uniunii Europene care nu

doresc să se integreze în imperiul european aflat în proces de

unificare, sub egida unei societăţi deschise globale.

Premierul Ungariei a explicat: de-a lungul istoriei, puterea

Europei a constat, întotdeauna, în naţiuni, şi toate încercările de

unificare a Europei sub auspiciile unui imperiu au eşuat. Europa va

fi din nou puternică atunci când naţiunile sale vor fi din nou

puternice şi se vor împotrivi tuturor aspiraţiilor imperiale, a

subliniat Orbán.

Acum, însă, s-au pus din nou în mişcare nişte forţe puternice,

care vor ca naţiunile Europei să dispară şi continentul să se

unească sub auspiciile unui imperiu global. “Reţeaua Soros, care

s-a infiltrat prin toată birocraţia europeană şi elita politică,

depune de ani de zile eforturi pentru a face din Europa un

continent de imigranţi. Astăzi, cea mai mare ameninţare asupra

ţărilor UE o reprezintă reţeaua Soros, care promovează o societate

deschisă, globală şi care vrea să desfiinţeze cadrele naţionale.

Obiectivele reţelei sunt evidente: crearea prin accelerarea

migraţiei a unei societăţi deschise, multiculturale, mixte din

punct de vedere etnic, desfiinţarea posibilităţii naţiunilor de a

decide şi punerea acesteia în mâinile elitei globale”, a explicat

premierul maghiar.

Potrivit lui Viktor Orbán, UE a fost afectată în 2008 de o

criză economică, în 2015 de criza migraţiei, iar în 2020 a venit

această pandemie devastatoare. Europa nu şi-a revenit nici din

crizele anterioare, astfel încât impactul epidemiei de coronavirus

ar putea cauza probleme şi mai mari, ale căror semne se şi arată

deja: datoria publică, şomajul şi starea economiei mai multor ţări

a atins un prag critic, a opinat premierul, subliniind că nu a

existat niciodată o nevoie mai mare de solidaritate europeană.

În niciuna dintre crize, “speculantul acesta, care spune că

este un filantrop”, nu a privit interesele cetăţenilor europeni, ci

a acţionat doar în propriul său beneficiu, a continuat Orbán. În

timpul crizei economice a lansat un atac împotriva forintului şi a

celei mai mari bănci maghiare, din perioada crizei migranţilor nu

putem uita planul său privind accelerarea, organizarea şi

finanţarea relocării imgranţilor, iar acum, în loc de solidaritate,

a venit cu propunerea de a ne pedepsi unii pe alţii, a enumerat

prim-ministrul.

Viktor Orbán a semnalat că, împreună cu reţeaua Soros, numeroşi

birocraţi UE de rang înalt lucrează la construirea unui sistem

instituţional care – sub auspiciile unei societăţi deschise – să

impună naţiunilor libere şi independente ale Europei un mod de

gândire unitar, un model cultural şi social unitar, privând fiecare

dintre popoare de dreptul de a-şi decide propriul destin.

Acestui scop îi serveşte şi propunerea pe care au numit-o

dominaţia legii (rule of law), dar care este de fapt dominaţia

celui mai puternic (rule of majority), a adăugat Orbán. Soros vrea

o societate deschisă (open society), în timp ce noi vrem “o

societate sigură” (safe society), a scris premierul. Potrivit lui

Soros, democraţia nu poate fi decât liberală, dar Ungaria crede că

poate fi şi creştină. În opinia lui Soros, libertatea nu poate

servi decât autorealizării; Ungaria crede, însă, că libertatea

poate fi folosită şi pentru a urma învăţăturile lui Hristos, pentru

slujirea patriei şi pentru protejarea familiilor, a scris Orbán,

subliniind că libertatea creştină se bazează pe libertatea de

alegere, iar acest lucru este, acum, în pericol.

Statele membre din partea de est a Uniunii Europene ştiu bine

ce înseamnă să fii liber. “Mai suntem aici câţiva din acea

generaţie de luptători pentru libertate – cei care trăim în ţările

fostului Bloc Estic – care încă mai au amintiri personale despre ce

înseamnă să te opui unor practici arbitrare (rule of man) şi cu

versiunea comunistă a acestora.

Orbán a mai scris că liderii occidentali, care au trăit toată

viaţa într-o lume a libertăţii moştenite şi a dominaţiei legii

(rule of law), ar trebui să asculte acum de cei care au luptat

pentru libertate şi care pot face diferenţa, în baza experienţei

lor personale, între dominaţia legii (rule of law) şi practicile

arbitrare (rule of man). Trebuie să accepte faptul că “noi nu putem

renunţa, nici în secolul 21, la libertatea pentru care ne-am luptat

la sfârşitul secolului 20”.

Lupta pentru noul imperiu de la Bruxelles, respectiv împotriva

acestuia nu a fost încă decisă. Bruxelles-ul pare să cadă, dar

multe state naţionale încă mai rezistă. “Dacă vrem să ne păstrăm

libertatea, Europa nu se poate preda în faţa reţelei Soros”, scrie

Viktor Orbán în replică la articolul publicat de György Soros.

Pe pagina sa de Facebook, alături de materialul publicat,

prim-ministrul a scris: “articol interzis, care nu a putut să apară

în Project Syndicate”.