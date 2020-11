Szijjártó: nimănui nu-i serveşte o relaţie tensionată cu Ucraina

Megosztás Tweet



Budapesta, vineri, 6 noiembrie 2020 (MTI) - În ultima vreme s-au tensionat din nou relaţiile Ungariei cu Ucraina, acest lucru însă nu e bine nimănui, nici ucrainenilor, nici maghiarilor, dar mai ales nu e bine pentru maghiarii din Ucraina Subcarpatică, a scris ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, vineri, pe pagina sa de socializare. Péter Szijjártó a anunţat în postarea sa că, totuşi, în ultimele zile au venit semnale pozitive, cum ar fi convorbirea "corectă" a ambasadorului Ungariei la Kiev cu adjunctul ministrului de externe ucrainean, sau interviul "conciliator" dat, joi, de ministrul de externe ucrainean, Dmytro Kuleba.

“Azi dimineaţă am primit de la el un SMS drăguţ (“No COVID can

beat you”), după care am stat de vorbă şi prin telefon”, a adăugat.

Potrivit politicianului, discuţia telefonică cu omologul său

ucrainean s-a terminat cu concluzia că amândoi vor lăsa în urmă

atmosfera exacerbată, creată în perioada alegerilor locale din

Ucraina şi după alegeri, nu vor lăsa “să se piardă” acele multe

eforturi pe care le-au făcut în vederea normalizării relaţiilor

dintre cele două ţări.

El a accentuat că vor reveni la teme pozitive şi la dezvoltarea

colaborării. Ministrul a declarat că pandemia de coronavirus

confruntă ambele ţări şi ambele guverne cu provocări serioase,

deoarece trebuie să apere sănătatea şi viaţa oamenilor şi, în

acelaşi timp, să menţină economia în stare de funcţionare.

“În ceea ce priveşte relaţiile bilaterale, până la urmă am

stabilit ca acestea să fie ca meciul între Ferencváros şi Dinamo

Kiev: spectaculoase, de nivel ridicat, şi la urmă să facem remiză”,

a scris Péter Szijjártó.