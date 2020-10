Diversitate culturală şi transparenţă a promis Zoltán Soós, primarul oraşului Târgu Mureş, la învestirea sa

Megosztás Tweet



Cluj-Napoca/Târgu Mureş, luni, 26 octombrie 2020 (MTI) - Diversitate culturală, implicarea comunităţii în decizii şi transparenţă a promis, la învestirea sa, primarul municipiului Târgu Mureş, Zoltán Soós.

În discursul său, acesta a afirmat că municipiul Târgu Mureş nu

a ajuns pe mâna ungurilor, ci a târgumureşenilor. Primarul a

subliniat că întinde mâna tuturor celor care, deşi n-au votat cu el

din considerente etnice, au votat pentru schimbare.

Politicianul a menţionat că “Târgu Mureş are mai multe

tradiţii. Din păcate, are o tradiţie a luptei şi a conflictelor.

Dar are şi o tradiţie a zidirii. Acest oraş are capacitatea de a

clădi!”.

În opinia sa, astăzi a putut depune jurământul, “deoarece

cetăţenii din Târgu Mureş au ales speranţa în locul decăderii.

Credinţa în schimbare a fost mai presus decât politica de dezbinare

şi divizare.”

Zoltán Soós nu a promis că noua conducere a municipiului nu va

face greşeli şi că nu va leza interese sau nu vor lua decizii

controversate. “Vă pot promite însă că vom fi întotdeauna sinceri.

Şi vom avea puterea să recunoaştem şi să corectăm greşelile”, a

explicat primarul.

Acesta a enumerat cinci principii de la care nu va “face rabat

sub nicio formă” în următorii anii.

Ca prim principiu, acesta a menţionat că Târgu Mureş nu are

cetăţeni de rangul I şi rangul al II-lea. Oraşul aparţine tuturor.

Consiliul Local nu trebuie să servească interesele de grup sau de

partid, ci doar interesele cetăţenilor, a adăugat Soós,

referindu-se la al doilea principiu. Al treilea principiu îl

reprezintă credinţa sa în diversitatea culturală, ca urmare, va

păstra tradiţiile şi va susţine rolul de creator de cultură al

Târgu Mureşului. În opinia noului primar, cel de-al patrulea

principiu este că toate deciziile majore trebuie să fie luate în

urma consultării tuturor celor vizaţi, iar ca ultim principiu a

afirmat că Târgu Mureş trebuie să funcţioneze deschis şi

transparent. Trebuie să fie un oraş în care corupţia nu-şi are

locul, în care toate informaţiile de interes public să fie la

îndemâna tuturor, uşor accesibile.

La alegerile locale, care au avut loc la finalul lunii

septembrie, Zoltán Soós a obţinut 50,54% din voturi.

În Consiliul Local format din 23 de consilieri, UDMR a obţinut

11 mandate, PNL, 4 mandate, iar PSD, POL, Pro România şi PMP, câte

2 mandate. Luni, la şedinţa de învestire a Consiliului Local, s-a

anunţat că instanţa nu a confirmat mandatul lui Marius Paşcan,

candidat din partea PMP, cunoscut pentru atitudinile sale

antimaghiare. Consiliul municipal continuă să funcţioneze cu o

fragilă majoritate maghiară, deoarece, pe lângă consilierii UDMR,

un candidat maghiar din partea Partidului Oamenilor Liberi (POL),

care se defineşte ca o organizaţie politică mixtă româno-maghiară,

a câştigat un mandat. La şedinţa de învestire a Consiliului Local,

consilierii maghiari au depus jurământul în limba română şi în

limba maghiară.

Dintre oraşele din Transilvania, în Târgu Mureş trăieşte cea

mai mare comunitate maghiară, cu aproximativ 58 000 de cetăţeni. La

recensământul din 2011, procentul maghiarilor a reprezentat 43% din

populaţia totală. Pe vremuri, maghiarii reprezentau majoritatea,

însă, în urma conflictului etnic din 1990, mulţi maghiari au

părăsit oraşul. În 2000, Dorin Florea a devenit primul primar român

liber ales, care apoi a mai fost reales de patru ori. În cei 20 de

ani care au trecut, acesta a făcut parte din mai multe partide, iar

municipiul Târgu Mureş a rămas un oraş simbol al conflictului

dintre români şi maghiari.