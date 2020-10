Gyula Zatykó va continua să reprezinte interesele maghiarilor ocupând funcţia de consilier al primarului din Oradea

Megosztás Tweet



Cluj-Napoca, joi, 22 octombrie 2020 (MTI) - La solicitarea primarului Florin Birta, Gyula Zatykó, vice-preşedintele Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT) va continua să reprezinte interesele maghiarilor la primăria din Oradea în funcţia de consilier - a anunţat joi cotidianul transilvănean de limbă maghiară Krónika.

Candidat din partea PNL, noul primar ale şi-a ocupat funcţia

săptămâna aceasta a dat un interviu portalului local

Ebihoreanul.ro, în care a declarat: “Primarul unui oraş cu o

populaţie maghiară considerabilă trebuie să aibă un consilier

maghiar.”

Contactat de ziarul Krónika, Gyula Zatykó a relatat: a semnat

contractul pentru noul post deja în prima zi după expirarea

vechiului contract de consilier. “În timpul campaniei am spus

adevărul când am declarat că Oradea va avea vice-primar maghiar

doar dacă PPMT va avea reprezentanţi în consiliul local. (…) Noul

primar a înţeles şi el doleanţa comunităţii maghiare şi m-a rugat

să-mi continui munca, ceea ce am şi acceptat. Nu ne putem permite

să abandonăm conducerea oraşului şi să lăsăm administraţia fără

prezenţă maghiară” – a explicat consilierul primarului.

Printre obiectivele sale, el a amintit continuarea proiectelor

deja începute, cum ar fi inscripţiile maghiare pe mijloacele de

transport în comun şi în staţii, amplasarea tăbliţelor informative

despre istoria oraşului în centrul acestuia. A menţionat că va avea

grijă ca faţada primăriei să îşi recapete vechea splendoare după

renovare iar simbolurile maghiare să fie puse la loc. A adăugat:

s-a convenit cu conducerea municipalităţii ca după terminarea

lucrărilor de renovare să se introducă relaţiile cu publicul şi în

limba maghiară.

După alegerile locale din 2016 s-a întâmplat pentru prima dată

că UDMR nu a putut propune un vice-primar în municipiul de pe

Crişul Repede. În urma negocierilor între PPMT şi Ilie Bolojan,

începând din a doua jumătate a anului 2017, politicianul PPMT Gyula

Zatykó a fost unul din consilierii edilului.

Cu ocazia alegerilor locale din septembrie, Ilie Bolojan nu a

mai candidat la primăria municipiului, ci la preşedinţia

Consiliului Judeţean Bihor. Atât el, cât şi candidatul PNL la

primăria Oradiei, Florin Birta, au câştigat noul post cu o

proporţie de voturi de peste două treimi. Consiliul Local Oradea cu

un efectiv de 27 membri are în componenţă 20 membri din partea PNL,

UDMR având 4 reprezentanţi, iar USR 3. PPMT a rămas sub pragul de

5%, adunând doar 3,7% din voturi. Primarul Florin Birta va fi

ajutat în activitatea lui de doi vice-primari, care aparţin de

asemenea PNL.

Oradea are o populaţie de aproximativ 200 000, din care aproape

25% s-au declarat maghiari la recensământul din 2011. La alegerile

locale din septembrie însă – probabil din cauza unui mare număr de

voturi acordate de maghiari listei PNL – partidele maghiare

concurente au reuşit să acumuleze laolaltă doar 15,1% din sufragii.