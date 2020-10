Szijjártó: Huawei construieşte un nou centru de cercetare şi dezvoltare la Budapesta

Megosztás Tweet



Budapesta, marţi, 20 octombrie 2020 (MTI) - Huawei construieşte un nou centru de cercetare şi dezvoltare la Budapesta, cooperarea între Ungaria şi China este mai bună ca niciodată, a spus ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, Péter Szijjártó, la manifestarea jubiliară a companiei Huawei, organizată marţi, la Budapesta. Ministrul a subliniat că unul dintre giganţii lumii telecomunicaţiilor, Huawei lansează deja a treia sa investiţie în Ungaria.

În capitală va fi înfiinţat un centru de cercetare şi

dezvoltare care va angaja cel puţin 100 ingineri ungari, a precizat

ministrul de Externe, care a calificat această investiţie drept o

piatră de hotar din perspectiva deschiderii spre Est şi a

schimbării dimensiunii economiei ungare.

Péter Szijjártó a relatat că activitatea noului centru va fi

axată pe inteligenţa artificială, pe streaming, pe tehnologiile de

prelucrare a imaginilor şi pe transmisia semnalelor, precum şi pe

sistemele de distribuţie de dimensiuni excepţionale. Dezvoltarea va

fi un prilej pentru consolidarea renumelui Ungariei şi a ştiinţei

tehnice şi inginereşti din Ungaria.

El a evidenţiat faptul că Huawei a fost prima companie chineză

cu care Ungaria a încheiat un acord strategic în urmă cu 7 ani, iar

infrastructura Huawei, care a fost un investitor activ şi până

acum, oferă un suport solid pentru actorii pieţei

telecomunicaţiilor din Ungaria.

Compania gigant a instalat în Ungaria şi cel mai mare centru

logistic al său în afara Chinei, a precizat ministrul. El a

considerat important faptul că Huawei anunţă investiţii

considerabile în Ungaria şi pe timpul pandemiei, şi a mulţumit

companiei pentru donaţiile cu care a contribuit la protecţia

împotriva epidemiei.

Szijjártó a declarat că datorită strategiei de deschidere spre

Est, în ultimii 10 ani exportul Ungariei destinat Estului a crescut

cu 22%, iar valoarea schimburilor comerciale cu 25%. Anul trecut,

valoarea investiţiilor în Ungaria a sosit în proporţie de 60%

dinspre Est, în timp ce 40% din locurile de muncă nou create

aparţin unor firme estice.

Cai Lingyu, directorul executiv al Huawei Technologies Ungaria,

a reamintit cu ocazia aniversării de 15 ani de prezenţă a firmei în

Ungaria şi de 20 ani de prezenţă europeană că Huawei, unul din

liderii mondiali ai soluţiilor de infocomunicaţii, a investit

începând din 2005 1,5 miliarde de dolari în Ungaria, fiind al

doilea cel mai mare investitor chinez. Dispozitivele de

telecomunicaţii ale firmei sunt folosite zilnic de 80% din

populaţia Ungariei.

Directorul a adăugat că 2009 a fost primul an în care Huawei a

construit linii de asamblare în Ungaria, după care în 2013 s-a

deschis cel mai mare centru de aprovizionare Huawei din afara

Chinei, sub denumirea Europe Supply Center. Acest centru produce în

Ungaria şi distribuie în peste 50 de ţări instalaţii de

telecomunicaţii, servere, dispozitive de stocare a datelor şi

instrumente necesare reţelelor 5G, de ultimă generaţie în

comunicaţia mobilă, care se construiesc în perioada actuală în

Uniunea Europeană. Compania are aproape 2400 de angajaţi.