Megosztás Tweet



Varşovia, marţi, 13 octombrie 2020 (MTI) - A fost înfiinţată Camera de Comerţ Polono-Ungară, la care s-au afiliat deocamdată 33 de firme, scopul acesteia fiind de a sprijini comerţul şi investiţiile dintre cele două ţări, a anunţat Camera, marţi, agenţia ungară de presă MTI. Iniţiativa a fost susţinută şi de Camera de Comerţ şi Industrie a Ungariei (MKIK), precum şi de organizaţia sa parteneră din Polonia. Printre membrii fondatori se află companii cu interese polono-ungare, precum şi companii din ţara parteneră cum ar fi: Cordia Polska, Gedeon Richter Polska, Trigranit şi Nowystyl Hungary.

Printre sarcinile organizaţiei se includ diseminarea

cunoştinţelor care vizează promovarea relaţiilor economice

bilaterale, în primul rând prin proiectele denumite Doing Business

in Poland şi Doing Business in Hungary, precum şi recomandarea

serviciilor de susţinere a activităţii economice – consultări

juridice, traduceri – organizarea unor evenimente de afaceri,

dezvoltarea reţelei şi implementarea programelor de formare.

Anul trecut, schimbul comercial dintre Polonia şi Ungaria a

atins un nivel record de 10,4 miliarde de euro. Polonia este al

patrulea partener comercial al Ungariei şi al treilea în ce

priveşte importurile, cu toate acestea, până la acest moment nu a

existat nicio organizaţie care să ajute cooperarea economică

bilaterală.

Prima Camera de Comerţ Polono-Ungară a fost înfiinţată cu exact

100 de ani în urmă şi a funcţionat până în 1939, dar nu a fost

reînnoită după cel de-Al Doilea Război Mondial. După schimbarea

regimului din 1989, nu a fost înfiinţată până în prezent o

organizaţie de acest gen.