Coronavirus - Viktor Orbán: Ungaria menţine restricţiile de intrare în ţară

Budapesta, miercuri, 16 septembrie 2020 (MTI) - Avem un plan de bătălie cu privire la modul în care putem să protejăm persoanele în vârstă, dar în acelaşi timp să menţinem şi funcţionarea ţării, a declarat premierul ungar Viktor Orbán, prin intermediul unui mesaj video publicat miercuri, pe pagina sa de Facebook, în care a prezentat hotărârile luate în şedinţa de guvern.

Prim-ministrul Ungariei a relatat că guvernul a decis, printre

altele, ca cluburile de noapte să fie închise după ora 23, iar

preţul testelor de coronarivus să fie reglementat de către

autorităţi, astfel încât nimeni, sub nicio formă, să nu poată ceară

mai mult de 19 500 de forinţi (aprox. 260 de lei) pentru un test.

După şedinţa de guvern în cadrul căreia a fost analizată din

nou situaţia epidemică, premierul a anunţat că – din moment ce

virusul a fost introdus în ţară din străinătate – s-a decis ca

restricţiile de intrare în ţară să fie menţinute. Purtarea măştii

va deveni obligatorie – în plus faţă de mijloacele de transport în

comun şi magazine – şi în cinematografe, teatre, instituţiile

medicale şi de asistenţă socială, respectiv în toate birourile în

care se lucrează cu publicul. Interdicţia de vizitare a spitalelor

şi a căminelor sociale va fi, de asemenea, menţinută.

Începând cu 1 octombrie, în şcoli se va intra numai după

măsurarea temperaturii corporale a elevilor şi profesorilor, şi

nicio altă persoană nu poate avea acces în clădire, a mai anunţat

Viktor Orbán.

“Am câştigat bătălia împotriva primului val; acum trebuie să ne

confruntăm cu al doilea val. Suntem mai pregătiţi şi avem mai multă

experienţă, în plus, ne putem baza şi pe o consultare naţională”, a

spus prim-ministrul Ungariei.

Epidemiologii cred, a mai spus Orbán, că cel de-al doilea val

va atinge vârful în jurul lunilor decembrie-ianuarie, iar până

atunci trebuie să existe o apărare constantă. “Avem un plan de

bătălie, care prevede cum putem proteja persoanele în vârstă, cum

să vindecăm persoanele bolnave şi cum să facem ca în acelaşi timp

să menţinem şi funcţionarea ţării”, a explicat premierul.

Orbán a subliniat că sistemul medical din Ungaria este

pregătit: are echipamentele necesare pentru apărare, are un număr

suficient de paturi de spital, are ventilatoare mecanice şi dispune

de suficient personal medical care să le poată opera.

Mai mult decât atât, dacă este necesar, cele peste zece mii de

paturi disponibile astăzi pot fi dublate sau triplate, iar în baza

unui plan de management al situaţiei, medicii şi asistenţii pot fi

trimişi în locurile în care este cea mai mare nevoie de ei, a mai

adăugat Orbán.

Toată lumea poate fi liniştită: dacă cineva se va infecta, va

fi vindecat, a spus.

Viktor Orbán a cerut tuturor să respecte regulile – în propriul

interes, dar în special în interesul persoanelor vârstnice şi a

celor bolnave.

Prin intermediul ministrului de interne Sándor Pintér, poliţia

a fost instruită să controleze cu stricteţe şi să impună

respectarea regulilor, iar atunci când este nevoie, să pedepsească

persoanele care nu respectă prevederile, a punctat Orbán.

“Am reuşit o dată, vom reuşi şi a doua oară! Să avem grijă unii

de ceilalţi”, a spus în încheierea mesajului său video.