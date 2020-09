Megosztás Tweet



Cluj-Napoca, marţi, 15 septembrie 2020 (MTI) - Din cauza epidemiei, noul an universitar de la Universitatea "Sapientia" a început într-un sistem mixt. Studenţii au urmărit pe internet discursurile din cadrul deschiderii noului an, şi la fel se va întâmpla şi cu o parte dintre ore.

La început, succesul înfiinţării universităţii s-a aflat sub

semnul întrebării, a amintit rectorul László Dávid. Astăzi cifrele

arată că studenţii sunt atraşi de specializările de la Sapientia.

Anul acesta s-au înscris la cursuri cu 30-40% mai mulţi tineri,

decât cu un an în urmă. Potrivit lui László Dávid, valorile

creştine ale universităţii se reflectă în faptul că, ori de câte

ori un membru al comunităţii universitare are probleme, va avea pe

cine să se bazeze pentru ajutor. Rectorul a promis că, de îndată ce

situaţia epidemică o va permite, studenţii se vor întoarce în

sălile de curs.

În mesajul video pe care l-a transmis, János Árpád Potápi,

secretarul de stat ungar responsabil pentru politici naţionale, a

subliniat că naşterea Universităţii “Sapientia” se datorează nu

alinierii planetelor, ci faptului că au fost oameni care au crezut

că o astfel de universitate trebuie să existe şi că maghiarii din

Transilvania sunt capabili să înfiinţeze şi să administreze o

universitate maghiară.

Secretarul de stat a amintit că cel mai important obiectiv al

politicii naţionale este acela de a ajuta maghiarii care locuiesc

în afara graniţelor Ungariei, să prospere în locurile lor natale.

Transilvania este “un mic paradis”, iar cei care locuiesc acolo pot

fi consideraţi norocoşi, a punctat oficialul ungar. Acesta a mai

spus: oriunde merge în Bazinul Carpatic, cu oricine vorbeşte, lumea

îi spune că doreşte să ajungă în Transilvania măcar o dată în viaţă.

Episcopul reformat Béla Kató, preşedintele Fundaţiei

“Sapientia” – care administrează universităţile maghiare din

Transilvania – a spus: încă de la înfiinţarea “Sapientia”, s-au

gândit ca învăţământul superior de limbă maghiară din Transilvania

să aibă loc în reţea. Nu s-au gândit, însă, la o reţea ca cea de

acum, când fiecare se poate conecta la viaţa universităţii prin

intermediul conexiunii de internet, din propria locuinţă, a punctat

episcopul. În opinia sa, trebuie făcut totul pentru a menţine

relaţiile chiar şi în astfel de circumstanţe.

“Dacă această comunitate se destramă, dacă nu reuşim să fim

împreună, va fi în pericol însăşi ideea pentru care am înfiinţat

această universitate”, a punctat episcopul.

În anul universitar precedent, la cele patru sedii ale

Universităţii “Sapientia” au funcţionat 30 de specializări pentru

studii de licenţă şi 12 specializări pentru studii de masterat,

numărul studenţilor fiind de 2246. În anul universitar 2020-2021,

aproximativ 800 de studenţi s-au înscris pentru studii de licenţă

şi 200 pentru studii de masterat.