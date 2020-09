Katalin Novák crede că numirea sa în postul de ministru fără portofoliu nu este o decizie birocratică

Megosztás Tweet



Budapesta, marţi, 15 septembrie 2020 (MTI) - Secretara de stat a Ministerului Resurselor Umane al Ungariei, Katalin Novák se bucură pentru faptul că aria sa de competenţă a fost lărgită prin numirea în postul de ministru fără portofoliu, deoarece această decizie îi facilitează participarea - fără alte măsuri birocratice - la luarea unor hotărâri de mare însemnătate privind problemele familiilor.

Secretara de stat responsabilă pentru problemele familiilor şi

tineretului a Ministerului Resurselor Umane al Ungariei a vorbit

despre această temă marţi dimineaţa, pe postul de actualităţi M1 al

televiziunii naţionale maghiare.

Prim-ministrul Viktor Orbán a anunţat pe postul M1: în vederea

protejării nivelului de trai al familiilor, competenţele şi

posibilităţile lui Katalin Novák trebuie extinse, prin urmare

guvernul înfiinţează un post de ministru fără portofoliu,

responsabil pentru problemele familiei.

Katalin Novák a precizat marţi pe marginea acestei ştiri că

decizia nu are cum să fie una birocratică, de aceea se bucură

pentru poziţia de ministru fără portofoliu. “Adică nu este vorba

despre găsirea unei noi clădiri în care trebuie să ne mutăm pe

urmă, iar efectivul echipei trebuie dublat, pentru că am pierde un

an şi jumătate cu asemenea schimbări şi, pe de altă parte, aceasta

nu ne-ar ajuta în adoptarea unor hotărâri bune” – a spus secretara

de stat.

Ea a adăugat că noua sa poziţie nu va aduce schimbări

semnificative: ea va rămâne cu “echipa” ei în locul de până acum,

însă se va putea ocupa de problemele familiilor la nivel de

minister, poate participa la luarea unor hotărâri de mare

însemnătate.

În cadrul emisiunii, Katalin Novák a relatat despre rezultatele

de până acum a politicii familiei, menţionând printre măsurile

adoptate înlesnirile fiscale acordate familiilor, scutirea de

impozitul pe venit a mamelor cu patru copii, prima acordată noilor

familii, sprijinul pentru mamele care aşteaptă copii, înfiinţarea

de creşe noi, remiterea creditului ipotecar, sprijinul acordat

familiilor numeroase pentru cumpărarea unui autovehicul, majorarea

alocaţiei pentru creşterea nou-născuţilor, gratuitatea manualelor

şcolare, respectiv alimentaţia gratuită şi preferenţială a copiilor

în creşe, grădiniţe şi şcoli.