Bucureşti, vineri, 28 august 2020 (MTI) - Au fost alese filmele care vor intra în competiţia "Filmgalopp", dedicată descoperirii talentelor din domeniului filmului maghiar din Transilvania. Acestea vor fi prezentate în luna septembrie, în cadrul ediţiei cu numărul 20 a Zilelor Filmului Maghiar "Filmtettfeszt", a anunţat organizatorul festivalului, Asociaţia "Filmtett", vineri.

Scopul competiţiei organizate pentru a şasea oară este acela de

a descoperi, an de an, tinerele talente din domeniul filmului

maghiar din Transilvania, prezentarea filmelor acestora în faţa

profesioniştilor din domeniu şi publicului larg, creaţiile urmând

să fie jurizate de către un juriu profesionist. Programul este

conceput în aşa fel încât într-un an, în concurs intră filme

documentare, iar în celălalt, filme de ficţiune. Anul acesta

selecţia de filme include atât scurtmetraje de ficţiune clasice,

cât şi filme de animaţie sau creaţii experimentale. Preselecţia

peliculelor a fost efectuată de cinci editori ai portalului de film

“Filmtett”.

În cadrul celei de-a şasea ediţii a acestei competiţii vor

participa filme ale tinerilor regizori maghiari transilvăneni

Szabolcs Sztercey, Boglárka Angéla Farkas, Kata Incze, Roland

Frunza, László Kéri, József László, Oscar Ungváry, Eszter Szitai şi

Timothy Sós.

Echipa filmului câştigător va primi un premiu de aproximativ

3000 de euro. Anul acesta, juriul care va analiza peliculele este

format din regizorul de origine arădeană Cristina Groşan, care

trăieşte la Budapesta, criticul de film Péter Lichter şi actorul

Tibor Pálffy din Sfântu Gheorghe.

În timpul festivalului, toate filmele care participă la

competiţie vor fi disponibile pe canalul online al “Filmtett”.

Publicul are ocazia să vizioneze filmele pe site-ul

filmtettfeszt.ro şi să îşi şi voteze favoriţii în perioada 16-18

septembrie. Cel mai popular film va obţine premiul publicului.

Ceremonia de premiere va avea loc la data de 19 septembrie, la

Cluj-Napoca.