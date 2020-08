Arheologii au identificat planul fostei biserici cisterciene de la Igriş, judeţul Timiş

Megosztás Tweet



Bucureşti, miercuri, 26 august 2020 (MTI) - Arheologi maghiari şi români au identificat planul fostei biserici cisterciene regale de la Igriş, judeţul Timiş, ceea ce înseamnă că este 99% sigur că temeliile mormintelor care au fost descoperite aici, vara trecută, sunt cele ale Regelui Andrei al II-lea al Ungariei şi ale soţiei sale, Yolanda de Courtenay, fiică a împăratului Constantinopolului, a declarat agenţiei ungare de presă MTI, Balázs Major, coordonatorul arheologilor maghiari.

Programul comun de cercetare efectuat de către Muzeul Naţional

al Banatului din Timişoara şi Institutul de Arheologie al

Universităţii Catolice “Pázmány Péter” a început în 2013, sub

coordonarea Danielei Tănase şi a lui Balázs Major. Începând cu anul

2019, din partea maghiarilor, lucrările au continuat sub

coordonarea Asociaţiei Culturale “Yolanda”,în cadrul Programului

“Dinastia Arpadiană”, cu sprijinul Fundaţiei “Bethlen Gábor”. În

privinţa participării Muzeului Naţional al Banatului din Timişoara

nu au existat schimbări.

Din cauza epidemiei de coronavirus, anul acesta au reuşit să

lucreze doar două luni, însă acest timp a fost suficient pentru a

descoperi o parte din fostul plan al bisericii, care în prezent se

află sub un drum de pământ, a relatat, pentru MTI, Balázs Major,

coordonatorul Institutului de Arheologie a Universităţii Catolice

“Pázmány Péter”. Acest lucru a fost important pentru că o parte din

absida bisericii se afla sub acest drum, astfel că fără a efectua

săpături nu s-ar fi reuşit reconstruirea planului exact al

bisericii. În plus, fără acest plan, nu s-ar fi reuşit nici

localizarea exactă a locului unde a fost înmormântat regele şi

soţia sa, descoperit anul trecut.

Una dintre marile noutăţi ale cercetărilor din acest an este

acela că, în timp ce majoritatea bisericilor cisterciene au fost

construite într-o formă regulată – ceea ce înseamnă că la capătul

navelor secundare există, de regulă, două capele – biserica de la

Igriş este diferită, navele secundare nu au o închidere dreaptă la

altar, ci au o formă semicirculară. “Există puţine astfel de

biserici hibride cisterciene”, a menţionat coordonatorul

săpăturilor.

Probabil că funcţia drumului actual a fost stabilită de foarte

mult timp şi pământul de sub acesta nu a fost deranjat, astfel că

aici au fost descoperite resturi serioase de ziduri spre deosebire

de restul bisericii, unde zidurile au fost demolate, aproape peste

tot, până la temelie, a mai relatat Major. Acest lucru se explică

prin faptul că zona este extrem de săracă în materiale pentru

construcţie, aşa că fragmentele de piatră şi cărămizile arse din

ceea ce a mai rămas de biserică au fost folosite de către localnici.

Până acum a fost scoasă la lumină doar o cincime din biserică,

este important, însă, că până acum au fost cercetate părţile

semnificative, cele spectaculoase, a subliniat arheologul.

“Anul trecut aveam o siguranţă de 95%, acum suntem 99% siguri

că am descoperit mormântul regal. Printre altar şi celelalte

morminte descoperite anul trecut mai există un bloc neexplorat, iar

până îl vom cerceta şi pe acela, ne mai rezervăm acest 1%”, a

declarat Balázs Major.

Nu s-a descoperit nimic din mormântul medieval, adică din zona

tumbei: oasele regale se aflau la un nivel superior, într-un

sarcofag, care cu siguranţă s-a distrus. Nu este exclus ca deja de

pe vremea tătarilor clădirea să fi suferit stricăciuni, însă ceea

ce este sigur, în Evul Mediu nici tumba nu mai exista, pentru că

stratul depus spre sfârşitul Evului Mediu, acoperă tumba. Cu toate

acestea, nu exclude posibilitatea ca rămăşiţele pământeşti să fie

aşezate într-un mormânt comun, deoarece pe tătari îi interesau doar

bijuteriile, astfel că obişnuiau să adune oasele şi să le îngroape

în altă parte, a explicat.

În vara anului 2016, sub nava de sud a bisericii s-a descoperit

deja un astfel de mormânt de pe vremea tătarilor. De acolo au ieşit

la lumină multe artefacte valoroase, printre care şi un fragment

dintr-un pahar de cristal egiptean, care arată cât de bogată a fost

zona Igrişului, la mijlocul secolului al XIII-lea.

Balázs Major a amintit că mănăstirea cisterciană a fost

localizată pentru prima oară în 2013. Arheologul a spus: speră ca

primele reconstrucţii digitale tridimensionale să fie finalizate în

decurs de un an, iar prezentarea rezultatelor să aibă loc în decurs

de doi ani. Ar fi un moment perfect, pentru că în 2022 va avea loc

cea de 800-a aniversare a Bulei de Aur emise de către Regele Andrei

al II-lea al Ungariei. Se doreşte ca regele maghiar şi vremurile

sale, respectiv locul în care s-a aflat mănăstirea să fie

prezentate prin intermediul unei expoziţii, în mai multe limbi.

Potrivit arheologului, cea mai pioasă şi blândă soluţie ar fi aceea

ca ruinele să fie reîngropate, astfel încât să nu se deterioreze,

iar deasupra solului să fie realizat planul bisericii. În plus,

într-o parte a casei ţărăneşti care a servit drept sediu pentru

arheologi să fie amenajat un muzeu, unde să poată fi expusă o parte

reprezentativă a descoperirilor făcute.

Timp de aproape patru secole, abaţia de la Igriş – fondată în

1179, de regele Béla al III-lea al Ungariei – a reprezentat cea mai

importantă mănăstire a cistercienilor din Ungaria. Descoperirea

mănăstirii şi găsirea mormântului Regelui Andrei al II-lea al

Ungariei este importantă şi pentru că majoritatea mormintelor

regale maghiare din perioada medievală au fost complet distruse.