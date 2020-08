"Vâltoarea mureşeană" de anul acesta se amână

Megosztás Tweet



Cluj-Napoca/Târgu-Mureş, marţi, 25 august 2020 (MTI) - În ciuda planurilor anterioare, ediţia de anul acesta a seriei de evenimente culturale "Vâltoarea mureşeană" se amână, au anunţat organizatorii marţi.

În comunicatul remis agenţiei ungare de presă MTI, echipa de

organizatori precizează: cu toate că organizatorii de festivaluri

au anunţat unul după altul că evenimentele lor care pun în mişcare

mari mase de oameni nu vor mai avea loc anul acesta, multă vreme nu

au vrut să renunţe la seria de manifestări. Ei s-au aşteptat ca

restricţiile impuse în urma situaţiei epidemiologice create în

primăvară să se atenueze cu venirea toamnei, în consecinţă s-au

pregătit pentru contracararea dificultăţilor situaţiei de epidemie

prin înregistrarea participanţilor, reducerea publicului la minim,

distanţiere socială şi transmisii live.

Până la urmă, luând la cunoştinţă poziţia Direcţiei pentru

Sănătate Publică a Judeţului Mureş şi experienţa altor organizatori

de evenimente, organizatorii “Vâltorii mureşene” au decis să

renunţe.

“Un factor important în luarea acestei hotărâri a fost faptul

că, din cauza restricţionării trecerii frontierei şi a

obligativităţii de a intra în carantină, am fost nevoiţi să

renunţăm la toţi invitaţii din străinătate, astfel încât nu am fi

putut asigura nivelul calitativ cu care am obişnuit publicul în

ultimii ani. Totodată credem că esenţa Vâltorii constă în clipele

trăite în comunitate, în paharele ciocnite împreună, în îmbrăţişări

şi întâlniri, iar toate acestea sunt incompatibile cu respectarea

prevederilor actuale privind distanţarea”, se arată în comunicat.

Organizatorii şi-au declarat intenţia de a recupera în cursul

anului întâlnirile şi programele amânate, odată ce situaţia

epidemiologică şi reglementările de sănătate publică o vor permite.

În prealabil, echipa organizatoare anunţase că “Vâltoarea

mureşeană”, festivalul cultural al maghiarilor din Târgu-Mureş se

va desfăşura în perioada 11-13 septembrie sub o formă diferită,

într-un alt loc, adresându-se unui public organizat în grupuri mai

reduse, cu eliminarea oricărei posibilităţi de contagiere.